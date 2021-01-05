Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına "e-Ruhsat" ziyareti - Son Dakika

Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına "e-Ruhsat" ziyareti

05.01.2021 15:10
Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarını ziyaret ederek 18 Ocak'ta hizmete girecek e-Ruhsat uygulamasının detaylarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarını ziyaret ederek 18 Ocak'ta hizmete girecek e-Ruhsat uygulamasının detaylarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek e-Ruhsat uygulamasıyla, kurum içi dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda önemli bir proje daha vatandaşların hizmetine sunulacak. Pandemi şartlarının toplum sağlığına etkilerinin göz önünde bulundurularak hazırlanan proje kapsamında, ruhsat ve yapı kullanım izni almak isteyen vatandaşlar oluşturulan web portalı üzerinden çok daha hızlı, güvenli ve sağlıklı olarak başvuruda bulunabilecekler. Başvurularla ilgili takip işlemleri, sık sık belediyeye gidilmek zorunda kalınmadan sistem üzerinden sağlanabilecek. Ayrıca, başvuru aşamalarıyla ilgili her gelişme sistemde kayıtlı mal sahibine veya hukuki vekiline otomatik olarak SMS ve mail yoluyla iletilecek. Talep edilen elektronik imzalı evrakların sisteme yüklenmesi ve yetkili belediye personelleri tarafından incelenmesi sonucu bir eksiklik olmaması durumunda başvuru online mecrada tamamlanacak. 18 Ocak'ta hizmete girecek bu uygulamayla hem vatandaşlardan gelen taleplerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde çözüme kavuşturulması hem de kağıt tüketiminden önemli ölçüde tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Başkan Gümrükçü: "Dijital hizmet dönemini başlatıyoruz"

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak adına bazı belediye hizmetlerini dijital mecraya taşımaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "E-Randevu uygulamamızdan sonra şimdi de e-Ruhsat projemizi hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamamız ile ruhsat başvuru süreçleri çok daha kolay ve pratik ilerleyecek. Vatandaşlarımızı ekstra zaman ayırma ve evrak toplama karmaşasından kurtaracağız. Projemizin bir başka yönü de, başvuru süreçlerindeki gereksiz kağıt tüketiminin önüne geçerek ülkemizin yeşil alan kapasitesini korumak olacak. TMMOB'ye bağlı meslek kuruluşlarından bu konuda belediyemize ve odaları üyesi meslektaşlarına destek olmalarını temenni ediyor, müelliflerin bilgilendirilmesi amacıyla 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak eğitimlerin işbirliği içinde yürütülmesini diliyorum. Bu projemizin yanı sıra kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza hız verdik. İlk etapta Deprem ve Zemin birimimizi kuruyoruz. Olası doğal afetlerde aynı acıları tekrar yaşamamak adına gönüllü mühendis arkadaşlarımızın da katkılarıyla afet planlamamızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Kentleşmeye yönelik adımlarımızı bu planlama doğrultusunda atarak, güvenli yaşam alanları oluşturacağız" dedi. - İZMİR

Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına e-Ruhsat ziyareti
Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına e-Ruhsat ziyareti
Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına e-Ruhsat ziyareti
Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına e-Ruhsat ziyareti

Çiğli Belediyesi, Türkiye, Çiğli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına 'e-Ruhsat' ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım
Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı         
15:09
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi? Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi?         
12:49
Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım         
11:26
Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor         
11:08
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı         
10:26
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 15:19:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gümrükçü'den meslek odalarına "e-Ruhsat" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei