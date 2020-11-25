Başkan Gümrükçü'den "Şiddete hayır" çağrısı - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarına karşı toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir çağrıda bulundu.

Başkan Utku Gümrükçü ve belediye resmi hesapları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında sosyal medya profil fotoğraflarını "Kadına yönelik şiddete hayır" sloganıyla oluşturulan görsellerle değiştirirken, Çiğlili kadınların ve Başkan Gümrükçü'nün yer aldığı bir video da paylaşıldı. Kadınların aile, iş, sosyal ve toplumsal hayatta eşit hak ve özgürlüklere sahip olmak adına verdikleri her türlü mücadeleye destek veren Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde "Kadına yönelik şiddete hayır" sloganıyla oluşturulan görseller vatandaşlarla paylaşılarak sosyal medya profil fotoğraflarında kullanılma çağrısı yapıldı. Uygulama kapsamında ilk olarak Başkan Gümrükçü sosyal medya profil fotoğraflarını yeniledi. Çiğli Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarının profil fotoğrafları da güncellendi.

"Kadınlar öldüren sevgi istemiyor"

Kısa süre önce Çiğli Belediyesi ile DİSK 8 No'lu şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde kadın personellerin hakları güvence altına alındı. Başkan Gümrükçü, ayrıca yer aldığı video filmde "Haklarımıza ve hayatımıza sahip çıkıyoruz. Kadın bedeni üzerinden siyasete ve namus arayışına karşı çıkıyoruz. Kadınlar öldüren sevgi istemiyor. Erkekler, şiddete karşı mücadelede kadınların yanında olmalıdır. Çünkü kadınların güçlü ve özgür olduğu toplumlar ancak mutlu olabilir. Çiğli kadına yönelik şiddete hayır diyor" dedi.

"Şiddetin gerekçesi olmaz"

Kadınlara yönelik işlenen şiddet olaylarının bir an önce son bulması için sorumluluk almaya hazır olduklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, "Kadınlar hayatın her alanında özgür ve eşit haklara sahip olmalı. Çiğli Belediyesi olarak bu noktada üzerimize düşenleri yapmaya özen gösteriyoruz. Son olarak da kadınlara yönelik işlenen şiddet olaylarına 'dur' demek için sosyal medya aracılığıyla farkındalık oluşturacak bir uygulama başlattık. Tüm vatandaşlarımızı bu uygulamamıza destek olmaya davet ediyorum. Umarım, kadın ve şiddet kelimeleri artık aynı cümlede bile yer almaz" diye konuştu. - İZMİR