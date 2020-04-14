Başkan Gümrükçü'den virüse karşı kurulan çağrı merkezine sık sık ziyaret - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında hizmet vermeye başlayan Çiğli Belediyesi Çağrı Merkezini sık sık ziyaret ederek, hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de vatandaşlarla telefonla görüşüyor.



Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı ilk günden harekete geçilmesi talimatını veren Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, önlemler kapsamında evde kalmak zorunda olan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermeye başlayan çağrı merkezi çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaretinde çalışmalar hakkında bilgi alan Gümrükçü, zaman zaman da telefonlara cevap vererek, vatandaşla hem sohbet ediyor hem de ihtiyaçlarının giderilmesi için notlarını alıyor.



Çağrı merkezi 7/24 çalışıyor



Evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ile kronik hastalığı bulunanlara hizmet verdiklerini belirten Başkan Gümrükçü, Çiğli halkının 7 gün 24 saat çağrı merkezini arayarak market alışverişi ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını bildirdiğini, oluşturulan ekiplerin de bu talepleri en kısa sürede yerine getirdiğini söyledi.



Korona virüsü salgınıyla mücadeleye ve hizmetlere aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Covid-19 salgınına karşı mücadelemizi birçok alanda özenle sürdürüyoruz. İlçemizin genelinde sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak adına da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu bağlamda belediyemiz bünyesinde kurduğumuz çağrı merkezimizde 50 personelimiz dönüşümlü olarak hizmet veriyor. Acil destek hattından belediyemizle irtibata geçen 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın alışveriş ve eczane ihtiyaçlarını karşılıyor, ekiplerimiz aracılığıyla evlerine teslim ediyoruz. Tüm insanlığı tehdit eden bu salgınla ancak birlik ve beraberlik ruhuyla başa çıkabileceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR