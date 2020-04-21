Başkan Gümrükçü'den Yenimahalle pazar yerinde denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gümrükçü'den Yenimahalle pazar yerinde denetim - Son Dakika

Başkan Gümrükçü'den Yenimahalle pazar yerinde denetim

6 saat önce

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Çiğli'de kurulan pazar yerlerinde en üst seviyede tedbir alınmasını sağlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Yenimahalle pazar yerini ziyaret edip pazarcı esnafı ve vatandaşlarla görüşerek virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler hakkında...

Başkan Gümrükçü'den Yenimahalle pazar yerinde denetim, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Çiğli'de kurulan pazar yerlerinde en üst seviyede tedbir alınmasını sağlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Yenimahalle pazar yerini ziyaret edip pazarcı esnafı ve vatandaşlarla görüşerek virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler hakkında bilgi verdi.


Çiğli Belediyesi tarafından korona virüs nedeniyle alınan tedbirler pazar yerlerinde sıkı şekilde uygulanırken, Başkan Gümrükçü de pazar yerlerine giderek hem pazarcı esnafı hem de vatandaşla sosyal mesafe kuralına uyarak görüşüyor, virüse karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Başkan Gümrükçü hafta içi kurulan Yenimahalle pazar yerine muhtar Hatice Büyük, belediye bürokratları ve meclis üyeleriyle birlikte gitti. Tüm pazarcı esnafına "hayırlı işler" dileklerini ileten Başkan Gümrükçü, alınan yeni tedbirler ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.


"Her hafta 7-8 bin maske dağıtıyoruz"


Pazar yerlerine yönelik alınan kararları esnaf ve vatandaşlarla paylaşan Başkan Gümrükçü, "Tüm pazar yerlerimizin giriş ve çıkışlarında maske kontrolü yapıyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıyoruz. Pazar içerisinde sosyal mesafe kuralının korunması için sürekli anons yapıyoruz. Sebze ve meyvelere dokunulmadan alınması konusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gerekli hijyen kurallarının sağlanması için esnaflarımıza da maske ve eldiven dağıtıyoruz. Tezgahlarını 3 metre mesafe kuralına uyarak kurmaları noktasında uyarılarda bulunuyoruz. Pazara gelen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızı uyarıp, evlerine dönmelerini sağlıyoruz. Yalnızca pazar yerlerinde haftada 7-8 bin civarı maske dağıtıyoruz" dedi.


"Tüm çabamız halkımızın sağlığı için"


Virüsle mücadelede alınan kurallara uymanın hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarını karşılamak için gittiği pazar yerlerinde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla, alınan önlemlerin denetimini düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Her yeni karar sonrası gerek pazar esnafımızı gerekse vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Halkımızdan beklentimiz, alınan tedbirlere uymalarıdır. Ancak bu şekilde, içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci atlatıp, sağlıklı yarınlara kavuşabiliriz" diye konuştu. - İZMİR

Yenimahalle, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:15 Kaynak: İHA

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