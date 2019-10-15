Başkan Gümrükçü, gelecekteki Çiğli'yi anlattı

Çiğli'de vatandaşlarla bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'de yapılması planlanan projeleri detaylarıyla açıklayarak, geleceğin kenti Çiğli'yi anlattı.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'de yaşayan vatandaşlarla belediye konferans salonunda buluştu. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi tarafından yapılacak projeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yürütülecek projeleri açıkladı.



Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda Başkan Gümrükçü; imar planı ve uygulamaları, sürdürülebilir kent için ulaşım projeleri, Çiğli kıyı kesimi, peyzaj ve ekolojik restorasyon, barınma ve sosyal tesisler, spor salonu, açık hava tiyatrosu, engelsiz yüzme havuzları, kültür merkezi, eğitim merkez ve hizmetleri, masal evleri, açık ve kapalı pazar yerleri, sosyal tesisler, çevre ve doğa projeleri, çocuk dostu park, heykel atölyesi gibi projeleri ayrıntılarıyla açıkladı.



Çiğli'deki tüm mahallelerden katılımın yaşandığı toplantıda ayrıca; belediye başkan yardımcıları, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, muhtar ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Görseller eşliğinde projeleri açıklayan Başkan Gümrükçü, sunumun ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.



Kent planlamasında halkın görüşlerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Çiğli'yi birlikte inşa etmek isteriz. Çiğli hızlı gelişimi ve nüfus artışıyla İzmir içinde önemli bir yer tutacak. Geleceği düşünerek planlarımızı hazırladık. Bu sunumumuzu daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile de paylaştık. Yapmayı planladığımız projeler; Çiğli'nin gelişimini sağlayacak, imar problemlerini çözecek, Çiğli'yi denize buluşturacak önemli hizmetleri içeriyor.; ayrıca pazar yerleri, ulaşım, eğitim ve sosyal tesis anlamında da çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Devam eden projelerin de hızlanmasını istiyoruz. Çiğli kıyı kesimi konusunda da Başkan Tunç Soyer ile birlikte çalışacağız. Tüm bu süreçte Çiğli halkının görüş, öneri ve destekleri bizim için çok kıymetli" diye konuştu. - İZMİR