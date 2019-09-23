Son Dakika Haberleri: Başkan Gümrükçü, Hareketlilik Haftasında pedal bastı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Gümrükçü, Hareketlilik Haftasında pedal bastı

1 saat önce

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet ve koşu etkinliğinde bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

Başkan Gümrükçü, Hareketlilik Haftasında pedal bastı, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet ve koşu etkinliğinde bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.


Çiğli Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik haftasında bisiklet ve koşu etkinliklerinden oluşan spor günü düzenlendi. Ataşehir Mahallesi'nde başlayan ve Çiğli merkezde sona eren yaklaşık 5 kilometrelik parkurda, önce koşu grubu ardından bisikletçiler hareket etti. Etkinliğe bisikletiyle birlikte katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Başkan Utku Gümrükçü'ye Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş, Çiğli Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Deniz Çıtak da eşlik etti. Belediyespor kulübünün sporcuları da, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle varış noktasına kadar koştu.


Sporculara katılım belgesi


Başkan Utku Gümrükçü, varış noktasında sporculara katılım belgelerini verdi. Alanda kurulan stantlarda birbirinden lezzetli yöresel ürünler satılırken, düzenlenen mini konser de eğlenceli dakikalar yaşattı. Başkan Gümrükçü, sağlıklı bir yaşam sürmenin başlıca koşullarından birinin temiz bir çevre ve spor yapmak olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak için birlikte bisiklet sürdük. Sporcularımız da koştu. Bu tür hareketlilik günlerini artıracağız" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Avrupa, Çiğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:34:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Gümrükçü, Hareketlilik Haftasında pedal bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]