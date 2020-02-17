Başkan Gümrükçü, ikinci kez Elazığ'da - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, depremin vurduğu Elazığ'a ikinci kez ziyaret yaptı.



Elazığ'da deprem bölgesine ikinci ziyaretini gerçekleştiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çadır kentlerde yaşayan depremzedelerin banyo ve kişisel bakım ihtiyaçlarını gideren Çiğli Belediyesi ekibini ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç'un koordinatörlüğünde hizmetleri yürüten ve 14 günde yaklaşık bin 600 kişinin banyo ve kişisel bakım ihtiyacını gideren ekibin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Gümrükçü, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Başkan Gümrükçü'ye Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Avdan da eşlik etti.



Çiğli Belediyesi olarak bu zorlu süreçte depremzedelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımız zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Burada hava çok soğuk. Elazığlı vatandaşlarımızın banyo ve kişisel bakım ihtiyaçlarını burada gidermeleri bulundukları koşullar çerçevesinde oldukça güç. Başta banyo gibi temel bir ihtiyacı giderecek imkanlar pek yok. Bizler de bu nedenle yanlarında olmak istedik. Bölgeye ilk geldiğimizde kişisel bakımın sorun olduğunu gördük ve ekibimizi buraya yönlendirdik. Duş ve kişisel bakım konusunda insanlar dışarı çıkıp güvenli mekanlar da bulamadıkları için bizim çalışmalara çok ilgi duydular. Özellikle çocukların banyosu konusunda ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Buradaki ekibimiz, depremzedelere önemli bir hizmet sunuyor. İnsanlarımızın yüzündeki memnuniyet bizleri motive ediyor. Pertek Belediye Başkanımız Ruhan Alan da iki gündür burada vatandaşlarımızın yanında" dedi. - İZMİR