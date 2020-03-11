Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, öğrencilerin sorunlarına çözüm üretmek ve kentin geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen gençlik buluşmasında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, öğrencilerin sorunlarına çözüm üretmek ve kentin geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen gençlik buluşmasında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.


Kent sınırları içerisinde ikamet eden üniversite öğrencileriyle iletişim halinde olmak için başlatılan gençlik buluşması, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen buluşmaya İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin farklı bölümlerinde eğitim gören birçok öğrenci katıldı. Başkan Gümrükçü, toplantıda ilk olarak öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi. Gümrükçü, öğrencilerden gelen taleplerin biran önce karşılanması için başkan yardımcılarını telefonla arayarak gerekli talimatları verdi. Devam eden belediye hizmetleri ve yapılması gereken işler konusunda da öğrencilerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Gümrükçü, gelen öneriler ile ilgili notlar aldı.


Çiğli'nin geleceğini şekillendirirken üniversite öğrencilerinin fikirlerinden de faydalanacaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Başka şehirlerden kentimize gelerek burada üniversite eğitimi alan öğrencilerimizle tanışmak ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemek amacıyla gençlik buluşması düzenledik. Oldukça sıcak bir ortamda geçen görüşmemizde öğrenci arkadaşlarımızla öğrencilik hayatını ve kentimizin durumunu konuştuk. Düzenleyeceğimiz buluşmalarda öğrencilerimizle bir araya gelmeye ve Çiğlimize kazandıracağımız projeler üzerinde konuşmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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