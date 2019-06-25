Başkan Gümrükçü'ye İKÇÜ heyetinden ziyaret

Eğitimcilerle bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilk ve orta dereceli özel okullar ve anaokullarından sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, rektör yardımcıları ve genel sekreter ile bir araya geldi.

Eğitimcilerle bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilk ve orta dereceli özel okullar ve anaokullarından sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, rektör yardımcıları ve genel sekreter ile bir araya geldi.



Eğitimde öncü kent olma hedefiyle eğitimcilerle bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreteri ziyaret etti. Eğitim alanında yapılması gerekenler ve yapılacak hizmetlerin anlatıldığı ziyarete ayrıca; rektör yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya, Prof. Dr. Dr. Mehmet İrfan Karadede, Genel Sekreter Nurettin Memur ve Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş de katıldı.



Görüşmede eğitimde iş birliği olanakları, üniversite gençliğinin beklentileri ve belediye personelinin yüksek lisans eğitimi alması gibi konulara değinildi.



Başkan Utku Gümrükçü, toplumun gelişmesinin ana faktörlerinden biri olan eğitime önem verdiklerini belirterek, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Belediye olarak eğitim konusunda hizmetleri artırıp, yeni projelerle eğitimde öncü kent olacaklarını belirten Başkan Gümrükçü, Çiğli'de bulunan ilk ve orta dereceli özel okullar ile özel anaokullarının kurucu ve yöneticileriyle bir araya gelerek eğitimde iş birliği ve geliştirilebilecek konular üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Çiğli'deki eğitim potansiyeli ile ilgili olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin Çiğli için önemine değinen Başkan Gümrükçü şöyle konuştu:



"Üniversitemiz Çiğlimiz için bir şans. Eğitimde iş birliği olanaklarını birlikte değerlendirebiliriz. Belediye olarak öğrencilerimizin ve ilçemizin gelişimine katkıda bulunacak projelerin içinde olacağız. Üniversite yöneticilerimizle bir araya gelerek bunları değerlendirmek bizim için önemli. Ayrıca belediye personelimizin de eğitimine önem veriyoruz ve yüksek lisans sınıfı oluşturulması için girişimde bulunmak istiyoruz."



Rektör Prof. Dr. Saffet Köse de, belediyeler ile eğitim konusunda iş birliğine gidebileceklerini belirterek, ortak oluşturulacak projeleri gerçekleştirebileceklerini söyledi. Üniversite hakkında bilgi veren Rektör Köse, üniversite gençliğinin sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili görüşlerini de Başkan Gümrükçü'ye iletti. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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