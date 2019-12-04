Son Dakika Haberleri: Başkan Gümüş Dokuzçam'a verdiği sözü yerine getiriyor
Son Dakika Yaşam Başkan Gümüş Dokuzçam'a verdiği sözü yerine getiriyor - Son Dakika

Başkan Gümüş Dokuzçam'a verdiği sözü yerine getiriyor

6 saat önce

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde hizmet ve yatırımların devam ettiğini açıkladı.

Başkan Gümüş Dokuzçam'a verdiği sözü yerine getiriyor, System.String[]

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, halkın ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde hizmet ve yatırımların devam ettiğini açıkladı.


Göreve geldiği günden bu yana Menteşe'ye 24 'Çok amaçlı sosyal alan' kazandırıldığını belirten Başkan Gümüş, 25'incisinin Dokuzçam mahallesine inşasına başlandığını açıkladı.


Dokuzçam Mahallesindeki Çok Amaçlı Sosyal Alan çalışmasını yakından takip eden ve mahalle halkıyla bir araya gelen Başkan Gümüş, "Hizmet için çıktığımız bu yol da şu ana kadar ilçemize 24 Çok Amaçlı Sosyal Alan kazandırdık. Şimdi de ekiplerimiz Dokuzçam Mahallemizde Çok Amaçlı Sosyal Alan çalışmalarına başladı. Mahallemizde vatandaşlarımızın düğün, nişan, mevlit, sünnet gibi etkinliklerini yapabilecekleri böyle bir alanları yoktu. Şimdi içerisinde yemek pişirme alanı, depo alanı, tuvaleti, elektriği, suyu, mutfağı bulunan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir sosyal alanları olacak. Dokuzçam Mahallemize ve bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi.


Kısa sürede en küçük detayları düşünülerek yapımına başlanılan çok amaçlı sosyal alanın önemli bir ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten mahalle halkı, duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gümüş'e teşekkür ettiler.


Çok Amaçlı Sosyal Alan çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Gümüş, daha sonra Dokuzçam Ortaokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilerle bir araya geldi. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Gümüş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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