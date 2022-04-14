Başkan Gümüş, iftar sofrasında üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Başkan Gümüş, iftar sofrasında üniversite öğrencileriyle buluştu

Son Güncelleme: 14.05.2022 12:42

Menteşe Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca her yıl geleneksel olarak verdiği iftar sofrasını Kötekli Mahallesine de taşıdı.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla belediye aşevinde hazırlanan 2 bin 500 kişilik iftar yemeği üniversite öğrencisi gençlere dağıtıldı.

İftar sofrasında öğrencilerle bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan Ayı boyunca her Çarşamba Kötekli mahallesinde iftar sofrası kurulacağını belirterek öğrencilere iftar yemeğini dağıtılacağını söyledi.

Kötekli Mahallesindeki İftar yemeğinde öğrencilerle sohbet eden Başkan Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak verdiğimiz iftar yemeğimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile belediyemize ait aşevinde kendi personelimiz tarafından titizlikle hazırlanan 4 çeşit iftar yemeği Perşembe Pazarında kurulan iftar soframızda vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Bu yıl İftar soframızı Kötekli mahallemize de taşıdık. Üniversite öğrencisi gençlerimizin yoğun olarak yaşadığı Kötekli mahallemizdeki pazaryerinde iftar soframızı kurduk. 2 bin 500 kişilik 4 çeşit iftar yemeğimizi öğrenci kardeşlerimize dağıttık. Ramazan Ayı boyunca her Çarşamba Kötekli mahallemizde iftar soframızı kuracak ve öğrenci kardeşlerimizle bir araya geleceğiz." dedi.

Üniversite öğrencisi gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve uzun kuyrukların oluştuğu iftar sofrasında Başkan Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç ile birlikte öğrencilere yemek dağıttı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Başkan Gümüş, iftar sofrasında üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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