Başkan Gümüş; "Muhtarlar Bizlere En Yakın Kişilerdir" - Son Dakika

Başkan Gümüş; "Muhtarlar Bizlere En Yakın Kişilerdir"

25.03.2021 14:47
Başkan Gümüş;

Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'la birlikte genel kurula katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, genel kurulda yaptığı konuşmada muhtarların seçimle geldiğini, belediye ile halkın arasında köprü olduğunu, halkın sıkıntı ve sorunlarını yöneticilere...

Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'la birlikte genel kurula katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, genel kurulda yaptığı konuşmada muhtarların seçimle geldiğini, belediye ile halkın arasında köprü olduğunu, halkın sıkıntı ve sorunlarını yöneticilere ulaştırdığı belirterek "Muhtarlar bizlere en yakın kişilerdir" dedi.

Belediye Başkanı olarak bugüne kadar hiç siyaset yapmadan her muhtara eşit davrandıklarını ifade eden Başkan Gümüş, "Bütçemizin el verdiği ölçüde her köye çalışmalar yaparak köyde köylünün yanında olmaya özen gösterdik. Köylüleri ziyaret ettik, toplantılar yaptık her gittiğimizde muhtarlarla köylüyle buluşarak muhtarların sıkıntısını dinledik yapılacak işleri gördük konuştuk. Yapılan işleri kontrol ettik, Bugüne kadar bütçemizin el verdiği ölçüde çok iş yaptığımızı düşünüyorum ama yapacağımız çok daha fazla da iş var. Sizlerle beraber planlı biçimde bugüne kadar olduğu gibi köylerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Menteşe ilçemiz yüz ölçümü olarak çok büyük. Belediye olarak bin 600 kilometre kare alana hizmet etmeye çalışıyoruz. 48 tane kırsal köyümüz var ama bazı köylerin kendi içinde 5-6 tane mahallesi var. En yakın mesafedeki Özlüce'nin bile kendi içinde 6 tane mahallesi var, sanki 6 tane köy gibi üçer beşer kilometre mesafede. Bu da yörük olmanın, yörük kültüründen gelmenin sonucu" diye konuştu.

"Köy mü, mahalle mi? konusu meclis komisyonunda"

Konuşmasında Büyükşehir yasasında yapılan değişikliğe yönelik bilgilendirme de yapan Başkan Gümüş, şunları söyledi:

"Son günlerde konuşulan konulardan bir tanesi de bildiğiniz gibi kırsal mahalleler. Bu konuda biz belediye olarak çalışmalarımızı yaptık, bitirdik ve meclise getirdik. Meclisten komisyonlara havale edildi. Komisyonlar köylerde gerekli çalışmaları yapacak. Bu noktada da sizler çok gelip gidiyorsunuz ancak dilekçe vermenize gerektirecek bir durum yok. Biz çoğu çalışmaları yaptık, eski köylerimiz zaten kırsal kalmaya devam edecek. Ama Muğla merkeze yakın olan, gelişmekte olan, arazileri imar planında olan yerler de de otomatikman kentsel yerleşik alan haline gelecek. Bu konuda istediğiniz zaman gerek kurduğumuz komisyonlardan gerekse belediyemizin teknik başkan yardımcımızdan ve imar müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz. Genel kurul maske mesafe ve hijyen koşullarında yapılıyor olsa da pandemi nedeniyle kapalı alanda sizleri fazla tutmak istemiyorum. Genel kurulun hayırlı olmasını diliyor hepinize saygılar sunuyorum"

Divan Başkanlığını Orhan Akçan'ın yaptığı ve tek liste ile gidilen Muğla İli ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Hayrettin Akay, Hasan Ali Baydur, Abdulkadir Bulut, Hasan Altaş, Mehmet Öz, Süleyman Gül ve Şükrü Arık yönetime seçildi. - MUĞLA

Başkan Gümüş; Muhtarlar Bizlere En Yakın Kişilerdir
Başkan Gümüş; Muhtarlar Bizlere En Yakın Kişilerdir
Başkan Gümüş; Muhtarlar Bizlere En Yakın Kişilerdir
Başkan Gümüş; Muhtarlar Bizlere En Yakın Kişilerdir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gümüş; 'Muhtarlar Bizlere En Yakın Kişilerdir' - Son Dakika


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