Başkan Gümüş Muhtarlar gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Gümüş Muhtarlar gününü kutladı
20.10.2020 16:52
Menteşe Belediyesi Basın Yayın, Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri birim müdürleri ile birlikte muhtarları ziyaret eden Başkan Gümüş, muhtarların halka en yakın yönetim birimi olduğunu belirterek, her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.
Menteşe Belediyesi Basın Yayın, Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri birim müdürleri ile birlikte muhtarları ziyaret eden Başkan Gümüş, muhtarların halka en yakın yönetim birimi olduğunu belirterek, her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.
Başkan Gümüş, "Seçildiğimiz günden bu yana hiçbir zaman herhangi bir ayrım yapmadan halkımız için hizmet ürettik. Muhtarlarımız da halkımız ile aramızda bir iletişim köprüsü görevi görmekte ve vatandaşın taleplerini takip ederek bizi bilgilendirmektedir. Muhtarlar günü nedeniyle birim müdürlerimiz ile birlikte kendilerini ziyaret ederek, günlerini kutladık, öneri ve taleplerini not aldık. Demokrasimizin temel taşı, en önemli yol arkadaşımız muhtarlarımız ile yan yana çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA
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