Başkan Gümüş Muhtarlarla Buluştu

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte muhtarlar ile bir araya geldi.



Muhtarlar Derneği Başkanı Hayrettin Akay, düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizleri bir araya getirdiği için. Menteşe'deki muhtarlar olarak her zaman birlik ve beraberlik içindeyiz. Bu birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyor, teşekkür ediyorum" dedi.



Toplantıda muhtarların hizmet ulaştırma noktasında çok önemli bir görev üstlendiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bulunduğunuz makam, yaptığınız görev çok önemli. Sorumluluğunuz çok fazla. Bizler bunun farkındayız. 5 yıldır sizlerle beraber çok güzel çalışmalara, projelere imza attık, hizmetler ürettik. Kırsal Mahallelerimizdeki dağınık yerleşimden dolayı hizmet ulaştırma konusunda karşımıza bir takım zorluklar çıksa da çalışmalarımızı en kaliteli ve hızlı bir şekilde yapıyoruz" dedi.



Başkan Gümüş, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uyum içinde çalışıyor, çok önemli projeler üretiyoruz. Ulaşımdan, sağlığa, alt yapıdan, yol çalışmalarına kadar Büyükşehir Belediyemizle birlikte 5 yılda çok önemli işler yaptık. Burada sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli bağ, en önemli köprü sizsiniz. Vatandaşlarımıza en yakın yönetim biçimi sizlersiniz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın belediyeler gibi devlet kurumları arasında çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Mahallelerimizdeki yaşanan sorunları, istek ve talepleri siz muhtarlarımız sayesinde birinci ağızdan öğreniyor, hızlı ve sağlıklı çözümler üretiyoruz. Bu bağlamda, bölgemizin kalkınması, vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümü için emek harcayan siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyor, bu güzel buluşmada bizlerle birlikte olduğunuz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA