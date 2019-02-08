Son Dakika Haberleri: Başkan Gümüş Seçim Startını Verdi

Başkan Gümüş Seçim Startını Verdi

41 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde tekrar partisinden Belediye Başkan adayı gösterilen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, seçim startını verdi.

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31 Mart yerel seçimlerinde tekrar partisinden Belediye Başkan adayı gösterilen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, seçim startını verdi.

Muğla'nın Büyükşehir olmasının ardından kurulan Merkez İlçesi Menteşe'nin ilk Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, partisi tarafından ikinci dönem için tekrar aday gösterilmişti.

Menteşe'de halkla ve üreticilerle bir araya gelen Başkan Gümüş, görev yaptığı 5 yıl boyunca Menteşe'yi halkın her kesimi ile birlikte yönettiklerini ifade etti. Başkan Gümüş, yeni dönemde de Menteşe'yi birlikte yönetmeye devam edeceklerini söyledi. Menteşe Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerle bölge üreticisinin desteklendiğini belirten Başkan Gümüş, "Görev yaptığımız süreçte siyasi kimlik gözetmeksizin halkımızın her kesimine eşit mesafede hizmet ürettik. Üreticimizi; tohumdan satışa kadar destekleyen, halkımızın yaşam konforunu arttıran, ayrıca örnek gösterilen sosyal projelere de imza attık. Yeni dönemde de yine vatandaşlarımızla yan yana çalışacağız" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Bahattin Gümüş, Menteşe, Gümüş, Politika
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