Son Dakika Haberleri: Başkan Gümüş: "Siyaset Yapmadık Hizmet Yaptık"

Başkan Gümüş: "Siyaset Yapmadık Hizmet Yaptık"

37 dakika önce

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Gümüş:
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Seçim ziyaretleri kapsamında İkizce ve Kozağaç mahallerini ziyaret eden Başkan Gümüş burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Gümüş, "Seçildiğimiz günden itibaren hizmet üretme noktasında hiçbir zaman siyasi kimliğimizle hareket etmedik. Vatandaşlarımızı o partili bu partili diye ayrıştırmadık. Yetkilerimiz çerçevesinde her mahallemize eşit hizmet götürmeye çalıştık. Şu bölgeden az oy aldık şu bölgeden çok oy aldık demedik ayrım yapmadık, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmedik. Siyaset yapmadık hizmet yaptık. Kapımız her zaman herkese açıktı. Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte kazandığımız tecrübe ile yeni dönemde de Menteşemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:08 Kaynak: İHA

Menteşe, Siyaset, Gümüş, Güncel
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