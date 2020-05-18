Başkan Gümüş'ten 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "19 Mayıs 1919'da laik, çağdaş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır" dedi.



Başkan Gümüş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının Türk milletinin kaderini değiştiren büyük bir adım olduğunu ifade etti. Başkan Gümüş, "Bu tarihi adımın 101. yıldönümünde, Atatürk'ün düşüncelerini daha iyi anlamak, ilke ve devrimlerini korumak, laik Cumhuriyetimizi yaşatmak konusundaki kararlılığımızı, daha güçlü bir şekilde sürdürmek zorundayız" ifadelerine yer verdi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini belirten Başkan Gümüş, "Atamız,



'Bütün Ümidim Gençliktedir' sözüyle Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir. Bu nedenle gençlerimiz modern ve kaliteli bir eğitim alarak, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi, özgür bireyler olarak yetişmeli ve Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 101 yıl önce Milli mücadeleyi başlatan, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum" diye konuştu. - MUĞLA