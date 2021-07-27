Başkan Gümüş'ten Yıldırım Düşmesi Sonucu Evi Yanan Aileyi Yardım - Son Dakika

Ziyarette Ali – Atiye Demirel ailesiyle bir araya gelen Başkan Gümüş, "Biz buradayız. Gerekli desteği ve yardımı yapacağız." dedi.

Başkan Gümüş, Demirel ailesinin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yıldırım düşmesi sonucu evi tamamen yanan ailemizi Muğla Milletvekilimiz Süleyman Girgin ile beraber geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ev tamamen yanmış durumda. Menteşe Belediyesi olarak gerekli yapı malzemesi yardımında bulunacağız. Ayrıca eve çıkan yolu açıp düzelteceğiz. Bu yolu daha kullanışlı hale getireceğiz. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Ailemizin yanındayız imkânlarımız ölçüsünde her türlü yardımı yapacağız. Demirel Ailesini bu zor günlerinde yalnız bırakmayacağız." dedi.

Ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirten Demirel ailesi, Başkan Gümüş'e destekleri için teşekkür etti.