Başkan Gümüş'ün kırsal mahalle ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Başkan Gümüş'ün kırsal mahalle ziyaretleri sürüyor

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandemi döneminde özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşların ayağına giderek sorun ve çözüm önerilerini yerinde tespit ediyor.

MUĞLA - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş mahalle ziyaretlerinin ikincisini gerçekleştirdi. Kısa zamanda 20 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Başkan Gümüş, bu kapsamda Yaraş, Çakmak, Karacaören, Muratlar, Yörükoğlu, Gazeller, Taşlı, Fadıl ve Yemişendere mahallelerini ziyaret ederek, muhtarlar ve yöre halkıyla bir araya geldi. Halk buluşmalarında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Gümüş, mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle ziyaretlerinde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan statülerinin nasıl belirleneceği konusunda yöre halkını bilgilendiren Başkan Gümüş, mahalle sakinlerinin ve muhtarlarının bu süreçte herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını, konuyla ilgili tüm hazırlıkları tamamlayan ilk belediyenin Menteşe Belediyesi olduğunu belirtti. Gümüş, belediye meclisinde oluşturulan komisyonların gerekli incelemeleri sonrasında teknik raporun meclis tarafından onaylanarak, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacağını kaydetti.

Ziyaret ettiği tüm mahallelerin imar, yol yapım ve bakım, çok amaçlı sosyal alan, oyun parkı yapım ve düzenleme çalışmaları konusunda halkın taleplerini dinleyen ve ekiplerin çalışma alanlarını yerinde inceleyen Başkan Gümüş, "Bizim için gittiğimiz her mahallenin ayrı bir yeri var. Rahmetli Hocamız Ayhan İçöz yönetmenliğinde, Yaraş mahallesi sakinlerimizin oynadığı 'Yaraş Düğünü' adlı tiyatro oyunu halen hafızalarımızda yer alıyor. Pandemi biter bitmez yeni oyunların planlamasını yaptık. Karacaören mahallemizde yol yapımı konusunda nerelere öncelik verilmesi gerektiğini kararlaştırdık. Muratlar mahallemizin gençleriyle gelecek planları üzerine konuştuk. Çakmak mahallemizde Çok Amaçlı Sosyal Alanın çevre düzenlemesi konusunda mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunurken, Yörükoğlu mahallemizde de Çok Amaçlı Sosyal Alanın alt yapısı planlamasını yaptık. Gazeller mahallemizde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve belediyemize devredilen halı sahanın devam eden alt yapı, engelli bireylerimiz için engelli rampa yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledik. Taşlı mahallemizde yöre insanımızın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerimizi paylaştık. Fadıl mahallemizde ekiplerimiz tarafından devam eden atıl durumdaki okul binasının tamirat, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledik. 750 yıllık Anıtsal Kavak Ağacının bakımı ve mahalleye kültür - doğa turizmi açısından nasıl bir değer katabileceği hususunda, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle fikir alış verişinde bulunduk" dedi.

Mahalle ziyaretlerinde yöre insanın talep ve önerileri doğrultusunda hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Gümüş, "Biz halkımızı oy için değil, hizmet için ziyaret eden ve vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyen bir anlayışa sahibiz. Menteşe'yi daha güzel, daha yaşanabilir hale getirmenin yolu halkla birlikte karar verip, uygulamaktan geçer. Zira biz Menteşe'yi birlikte yönetiyoruz. Bu anlayışla vatandaşlarımızı ziyaret ederek onları dinliyor, hizmetlerimizi çözüm odaklı hale getiriyoruz" dedi.