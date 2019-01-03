Başkan Günaydın'a Hizmet Plaketi

Isparta'nın Hisar Mahallesi Muhtarı Mehmet Alyüz, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a, hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına teşekkür plaketi sundu.

Isparta'nın Hisar Mahallesi Muhtarı Mehmet Alyüz, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a, hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına teşekkür plaketi sundu.



Isparta Belediyesi başta altyapı ve asfalt çalışmaları olmak üzere şehrin dört bir yanında yatırım hizmetlerini sürdürüyor. Yapılan yatırımlar karşısında ise hizmet götürülen mahallelerin muhtarları Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret ederek, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi sunuyor. Hisar Mahallesi Muhtarı Mehmet Alyüz, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret ederek, Isparta'ya ve mahallelerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına teşekkür plaketi takdim etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Yusuf Ziya Günaydın, "Bu teşekkürden dolayı duygulandım. Takdiri şükran bilen muhtarlarımız var. Belediye olarak bizlerde 40 yıllık işi 5 yılda yapabilir miyiz hedefi gütmüştük ve bunu sağladık. Şehrimizin tamamının altyapı ve asfaltı bitirildi. Hisar Mahallemizde de ciddi çalışmalar yapıldı. Muhtarımız bu teşekkür plaketi ile bizim çalışma şevkimizi artırmıştır. Muhtarımızın bu nezaketli ziyaretinden dolayı bende teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

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