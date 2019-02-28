Son Dakika Haberleri: Başkan Günaydın, Akademisyen ve Üniversitelilerle Buluştu

Başkan Günaydın, Akademisyen ve Üniversitelilerle Buluştu

22 dakika önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özaltın ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesini (İİBF) ziyaret etti.

Başkan Günaydın, Akademisyen ve Üniversitelilerle Buluştu, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özaltın ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesini (İİBF) ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde meclis üyesi adayları ile birlikte üniversitenin akademik personeli ve öğrencilerini ziyaret etti. Günaydın, ilk olarak ISUBÜ MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özaltın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Burada bir süre MYO ve belediyenin ortaklaşa sürdürebileceği projeler ele alınırken Başkan Günaydın, kendisinin de daha önce üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptığını hatırlatarak, üniversite ile karşılıklı işbirliğinin daha da arttırılacağını kaydetti. Günaydın, "Üniversiteler ilim yuvası güzel bir yer. Her hocamızla görüşmek vizyon görüşü oluyor. Tanışmadan öteye geçiyor. Hocamıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz, bayrağımız var olsun diyorum" görüşlerinde bulundu.

Başkan Günaydın ve beraberindekiler ardından ISUBÜ MYO ve SDÜ İİBF'deki akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Günaydın burada da hocalar ve öğrencilerle bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini aldı. Öğrenciler bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan kitap fuarından dolayı Başkan Günaydın'a teşekkürlerini iletti. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:59 Kaynak: İHA

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