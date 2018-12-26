Başkan Günaydın Balerinleri Yalnız Bırakmadı
33 dakika önce
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Nataliya Gorelova Bale Sanat Merkezi tarafından Belediye Kültür Sinemasında gerçekleştirilen 11. Bale Resitaline katıldı.
Isparta
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, Nataliya Gorelova Bale Sanat Merkezi tarafından Belediye Kültür Sinemasında gerçekleştirilen 11. Bale Resitaline katıldı.
2008 yılında kurulan ve bugüne kadar düzenlediği her gösteriye katılan ve destek veren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Günaydın, son gösterimde de yerini aldı. Nataliya Gorelova Bale Sanat Merkezinin 11.Yıl Bale Resitaline gelişinde yoğun ilgi ile karşılanan Günaydın programı baştan sona kadar takip ederken, çocukları başarılı gösterimlerinden dolayı tebrik etti.
Bale Sanat Merkezi sahibi Nataliya Gorelova, "Başkanımız sanata ve geleceğimiz olan çocuklarımıza her zaman destek olmuştur. Bizlere yine bu programda salon, ses ve ışık düzeninde desteklerini esirgememiştir, bugüne kadar ki desteklerinden ve programlarımıza katılımlarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:39 Kaynak: İHA
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