Başkan Günaydın'dan Akademisyenlik Yaptığı Sdü'ye Ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi ve Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Başyiğit ile akademisyenleri ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın bir süre de hocalık yaptığı SDÜ Mühendislik Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesini ziyaret etti. İlk olarak Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi ve akademisyenleri ziyaret eden Başkan Günaydın, SDÜ'den 'eski yuvam' diye bahsetti.



Terzi: "İnşallah bundan sonrada daha yakın işbirliğini sürdürürüz"



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, Başkan Günaydın'ın yaptıkları çalışmalara destek verdiğini, öğrenci faaliyetlerine katkılar aldıklarını söyledi. Terzi, "Başkanımız üniversite olmadan önce ilk akademi zamanındaki ilk hocalarımızdan. Hocalarımızın hocası olması vasfı ile de gönül birlikteliğimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonrada daha yakın işbirliğini sürdürürüz. Biz fakülte, üniversite olarak her şeyden önce Isparta'da yaşayan bireyler olarak şehre yapılan her olumlu şeyin yanındayız. İnşallah olumlu olan tüm işleri birlikte yaparız diye umuyorum" dedi.



Günaydın: "Burası benim eski bir yuvam"



Kendisinin akademi ve üniversite döneminde 2002'de öğretim görevlisi olarak hizmet verdiği SDÜ'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Burası benim eski bir yuvam, burada bulunmak benim için ayrı bir mutluluk" dedi. Belediye ve üniversite olarak karşılıklı işbirliğinin arttırılarak devam edeceğini dile getiren Günaydın, "Şehrimize ne katkı yaparsak o şehir bizim şehrimiz Isparta. Üniversitemizin katkılarını her zaman almak istiyoruz. Karşılıklı güzel fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da bu ziyaretler artarak devam edecek. Üniversitemizde ciddi anlamda iyi gelişimler var, bunlardan yararlanmak çok daha mümkün. Üniversitemizin her konuda ileri laboratuvarları var. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum, böyle bir yaklaşım gösterdikleri için. Bu ziyaretler Isparta'mıza hayırlı olacaktır" görüşlerinde bulundu.



Başyiğit: "Başkanımız benim de hocam"



Akademisyenleri de ziyaret eden ve çalışmalarında başarı dileklerini ileten Başkan Günaydın son olarak, Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Başyiğit'i ziyaret etti. Prof. Dr. Başyiğit, "Başkanımız benim de hocam. Akademi kuruluşunda şehircilik dersini hocamdan almıştım. Bu ziyareti beni çok gururlandırdı. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

