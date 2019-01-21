Son Dakika Haberleri: Başkan Günaydın: "Ziraat Üzerinde Çalışmalar Yapan Bir Belediyeyiz"

Başkan Günaydın: "Ziraat Üzerinde Çalışmalar Yapan Bir Belediyeyiz"

1 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Ziraat Odası ile Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret etti.

Başkan Günaydın:
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Ziraat Odası ile Tarım Kredi Kooperatiflerini ziyaret etti. Günaydın, üreticileri her ortamda desteklediklerini ve istihdam oluşturulmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk'u ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Günaydın, "Ziraat üzerinde çalışmalar yapan bir belediyeyiz. Ağacı, yeşili, parkı sevdiğimiz gibi ziraat da benim sevdiğim bir konudur. İnşallah bu ziyaretlerimizin karşılıklı olarak bizlere hayır, uğur, bereket getirmesi temennisinde bulunuyorum" dedi.

Ziraat Odasını ziyaretinin ardından Tarım Kredi Kooperatifine geçerek burada Kooperatif Müdürü Ali Kartal ve çalışanlar ile bir araya gelen Başkan Günaydın, Tarım Kredi Kooperatifinin gerek Isparta'ya gerekse ülkeye ciddi hizmetler verdiğini aktardı. Günaydın, "Kooperatifimiz ürünü direkt alıp, direkt halka toptancı fiyatına satan bir kurumumuz. Bu kurumumuzu önemli buluyorum. Önemli olmasının nedenlerinden birisi de kaliteli olması. Hangi gıdayı alırsan al, şüphen olmuyor, kalite ve dürüstlük var. Gıda Bankımızın çok ihtiyacını buradan alıyor ve halkımıza veriyoruz. Bunun nedeni de kalite ve güvendir. Kurumumuzun ilelebet kalmasını istiyoruz, buna benzer kurumların artmasının, üretime ve çiftçiye de faydası var. Halkımız hiç şüphesiz buradan malı alabiliyor. Böyle kurumları tanımamız, tanıtmamız, görmemiz, bilmemiz lazım. Belediye olarak bunu iyi biliyoruz. Gıda Bankın tüm mallarını buradan alıyoruz. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla zincirleme birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Bu kurumlarımızın ilelebet kalıcı olması ve ilerlemesi lazım. Böyle kurumların ülkemize hayırlı uğurlu ve faydalı olması dileğinde bulunuyorum" ifadelerini kaydetti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Günaydın, Hüseyin Yüksek, Isparta, Politika
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