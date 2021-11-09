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Başkan Gündoğdu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı - Son Dakika

Başkan Gündoğdu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

09.11.2021 12:00
Başkan Gündoğdu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın bir lider olduğunu hatırlatan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Atatürk'ün ülkemizin en karanlık, en zor zamanlarında kararlılığı ve azmi ile Türk Milleti'nin geleceğini aydınlatan, tartışılmaz büyük bir devlet adamı olduğunu ifade ederek mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan topraklarımızın savunulmasında ve istiklale kavuşma mücadelemizde öncülük yapmış, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan, milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Kuvayı Milliye ruhuyla verilen mücadeleler neticesinde bizlere miras bırakılan kutlu vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni yine aynı ruhla hep birlikte yaşatmaya ve daima ileriye taşımaya kararlıyız. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarımızın bölünmez bütünlüğü için her türlü düşman ve tehlikeye karşı mücadelemiz son nefesimize kadar sürecektir. Şanlı tarihimiz boyunca vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu şartlara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bertaraf edecek azim ve kararlılığa sahiptir. Bunun son örneğini yaşadığımız 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkenin ve milletin huzuruna, istikrarına, istiklaline, meşru yönetimine, seçilmiş meclisine ve iradesine yönelen ihanet hareketini boşa çıkaran aziz milletimiz, kararlılığını ve kahramanlığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz son dönemde gerçekleştirdiği büyük reform ve yatırımlarla, her alanda bölgesinin ve dünyanın güçlü bir ülkesi olduğunu kanıtlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."

Başkan Gündoğdu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Gündoğdu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Gündoğdu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı - Son Dakika
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