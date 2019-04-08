Başkan Gündoğdu Ve Meclis Üyeleri İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Toplantıda meclis gündemindeki 9 madde görüşülüp karara bağlandı.

Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu başkanlığında toplanan meclise, 11 Cumhur ittifakı ve 4 Millet ittifakı meclis üyesi katıldı. Toplantıda meclis katipleri, meclis başkan vekilleri ile encümen ve komisyon üyeleri seçildi.

Gündemin oylanıp kabul edilmesiyle başlayan Ferizli Belediyesi Meclisi toplantısında yapılan gizli oylama ile meclis divan kâtipliğine asil üye olarak Abdurrahman Kaşkaş ve Mutlu Bülbül, yedek üye olarak Abdullah Kaşkaş ve Mehmet Tunç seçildi.

1. Meclis Başkan Vekili olarak Ruhi Şenol, 2. Meclis Başkan Vekili olarak Mustafa Yayla'nın seçildiği toplantıda encümen üyeliğine ise Kemal Şahintürk ve Muharrem Solak seçildi.

Toplantıda ayrıca imar komisyonu ve plan bütçe komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi. İmar komisyon üyeliğine Halim Kılkış, Ruhi Şenol, Abdurrahman Kaşkaş, Zekeriya Karadeniz ve Abdullah Efiloğlu oybirliğiyle seçildi. Plan bütçe komisyonuna ise Mehmet Tunç, Mutlu Bülbül, Muharrem Solak, Abdullah Kaşkaş ve Hüseyin Deniz oybirliği ile seçildi.

Marmara Belediyeler Birliği Meclisine, Ferizli Belediyesi'ni temsil etmek üzere asil üye olarak Hakan Demirbaş, yedek üye olarak Mehmet Tunç oybirliğiyle seçildi.

Yine Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine asil üye olarak Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, yedek üye olarak Abdurrahman Kaşkaş oybirliğiyle seçildi.

Ferizli Belediye Meclisi'nde 2018 Yılı Faaliyet Raporu da, aynı yıla ait denetim raporunda tespit ve tavsiye edilen hususların araştırılması kaydıyla, oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantının sonunda gündem dışı söz alan meclis üyeleri dilek ve temennilerini ilettiler. Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.