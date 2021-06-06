Başkan Gündüz: "Türkiye'nin yöneticilerine laf eden, iftira atan şarlatanlar haddinizi bilin" - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, FETÖ'nün ağzını kullanarak Türkiye'ye iftira atanlara tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, FETÖ'nün ağzını kullanarak Türkiye'ye canıyla, kanıyla bedel ödeyenler ile gecesini gündüzüne katan devletin yöneticilerine laf edenleri kınadıklarını söyledi. Başkan Gündüz, "Kimlerin size tasma taktığını biliyoruz. Eşsiz vatanımıza canları pahasına ve hiçbir karşılık beklemeden hizmet eden koca yürekli insanlara dil uzatanların dilini bu aziz millet er ya da geç kesecektir. Bağımsız, özgür, güçlü bir Türkiye'nin varlığı ne ilginçtir ki en çok içerdeki hainleri rahatsız etmiş durumda. FETÖ'nün kirli ve kanlı planlarını bu ülkede tekrar etmek isteyenler şunu o kıt beyninize yazın, Türkiye eski Türkiye değil. Darbelere, darbecilere, darbe ve terör sevicilerine asla taviz vermek yok. Son çete, son örgüt, son hain, son terörist temizlenene kadar durmak yok yola devam. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kahraman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. - DİYARBAKIR