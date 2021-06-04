Üye Girişi
T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi

04.06.2021 13:21
T.C. Kuşadası Belediyesi, System.String[]

T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN ÖMER GÜNEL: BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen 16 proje için düzenlenen toplu açılış ve temel atma...

T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN ÖMER GÜNEL: BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen 16 proje için düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreni ile ilgili bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Ömer Günel, "Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, toplu açılış ve temel atma töreni ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, örgütümüzün her kademesi ve Millet İttifakının tüm bileşenleri ile uyum ve iş birliği içerisinde olduğumuzu bir kez daha ortaya koyan toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdik. Kentimiz açısından büyük önem taşıyan bu organizasyonu eksiksiz bir biçimde tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük destekçimiz olan, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile kentimizin gelişimine çok önemli bir katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na bir kez daha teşekkür ediyor, birlikte yaşama geçirdiğimiz projelerimizin Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yaşama geçirdiğimiz 16 proje için düzenlediğimiz toplu açılış ve temel atma törenine teşrif ederek bizleri şereflendiren ve gücümüze güç katan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ve coşkumuza ortak olan Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Ahmet Akın ve Gülizar Biçer Karaca, Parti Meclisi Üyelerimiz Sayın Erdoğan Toprak ve Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu, Milletvekillerimiz Sayın Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Kadim Durmaz, Ahmet Önal, Suat Özcan, Mürsel Alban, Aydın Adnan Sezgin, İl Başkanımız Sayın Ali Çankır, İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Gürbilek ve ilçe belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplu açılış ve temel atma törenimizin kusursuz bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı da yürekten kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği hedefte ve örgütümüzden aldığımız güçle, kararlılık içerisinde çalışmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız. "

T.C. Kuşadası Belediyesi
T.C. Kuşadası Belediyesi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Politika T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika


Son Dakika

Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu

Son Dakika Haberleri
14:58 Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti         
14:51
Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!         
14:42
Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor         
14:21
Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler         
13:48
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi         
13:36
İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu         
12:42
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var         
10:39
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı         
09:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 15:03:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement