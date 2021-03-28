Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi

28.03.2021 20:35
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılar, Kasım Yaman Parkı ve Ada Camping'de devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılar, Kasım Yaman Parkı ve Ada Camping'de devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizin en eski yeşil alanlarından olan Kasım Yaman Parkı'nı yeşiline ve kültürel değerlerine dokunmadan yenileneceğiz. Ada Camping ise Türkiye'nin en iddialı tesislerinden bir haline gelecek" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı çarşıda doğal taş döşeme ve çevre düzenleme işleri aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile çalışmaların devam ettiği bölgeleri dolaştı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği alan gezisinde Başkan Ömer Günel, çarşı esnafından cephe giydirmeleri ile tabela montaj işlerini biran önce tamamlamalarını istedi.

"Yenilenen Yüzüyle Çok Beğenilecek"

Başkan Ömer Günel, turistik çarşıların ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme çalışması başlatılan Kasım Yaman Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Parktaki çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizin en eski yeşil alanlarından olan Kasım Yaman Parkı'nı yeşiline ve kültürel değerlerine dokunmadan yenileyeceğiz. Parkımız yenilenen yüzüyle çok beğenilecek" dedi.

"Türkiye'nin En Kaliteli Kamp Alanı Olacak"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in alan gezisinin son durağı Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda yer alan "Ada Camping" oldu. Tamamlanma aşamasına gelen kamp alanındaki çalışmalar hakkında Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Başkan Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız kamp alanı pandemi sonrası turizm adına çok önemsediğimiz bir proje. Burası Türkiye'nin en lüks ve kaliteli kamping alanı olacak. Uygun fiyatlı ve aynı zamanda da kaliteli konaklama imkanı sunan bir tesis inşa ediyoruz. Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı turistler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak burada gönül rahatlığı ile tatillerini geçirebilecekler. Denize sıfır bir konumda olan Ada Camping'in Türkiye'nin en iddialı tesislerinden bir haline geleceğinden eminim" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi

Ömer Günel, Kuşadası, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar, apar topar hastaneye kaldırıldı Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar, apar topar hastaneye kaldırıldı İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mart günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 29 bin 58 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Husumetli iki grubun kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grubun kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı         
19:56
2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti 2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti         
19:51
Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı         
19:14
Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti         
18:51
Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi         
18:04
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti         
15:32
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 20:46:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei