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Başkan Günel, çevre dostu minik Larin'in isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Başkan Günel, çevre dostu minik Larin'in isteğini yerine getirdi

20.08.2021 13:41
Başkan Günel, çevre dostu minik Larin'in isteğini yerine getirdi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine mektup yazarak yaşadığı siteye karekodlu geri dönüşüm kafesi konulmasını isteyen minik Larin'in talebini kısa sürede yerine getirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kendisine mektup yazarak yaşadığı siteye karekodlu geri dönüşüm kafesi konulmasını isteyen minik Larin'in talebini kısa sürede yerine getirdi.

Karaova Mahallesi'ndeki ZİTUR Sitesi'nde yaşayan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Larin Uğurlu, okuduğu bir çocuk dergisinde bazı atıkların geri dönüşüm kafesine atılması gerektiğini öğrendi. Minik Larin, oturdukları sitede geri dönüşüm kafesinin bulunmaması üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e bir mektup yazdı. Larin Uğurlu mektubunda "Belediye başkanım. Bugün okuduğum dergiden bir şey öğrendim. Bazı çöplerimizi geri dönüşüm kutusuna atmalıymışız. Biz ZİTUR Sitesi'nde oturuyoruz ve bizim sitemizde geri dönüşüm kafesi yok. Ben size mektup yazarak yardım istemeye karar verdim. Doğamıza yardımcı olur musunuz?" ifadelerine yer verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mektubu okur okumaz Larin Uğurlu'nun talebini hemen yerine getirdi. Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ZİTUR Sitesi'ne karekodlu geri dönüşüm kafesi yerleştirildi. İsteği yerine gelen minik Larin, geri dönüşüm kafesi önünde kameralara mutluluk pozu verdi.

"Mutluluk ve gurur verici"

Geleceğin teminatı olan çocukların çevre konusunda duyarlı olmalarının mutluluk verici olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizde temiz bir çevre hedefiyle geri dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Doğanın korunmasında geri dönüşüm çok önemli bir yere sahip. Kuşadası Belediyesi olarak çocuklarımızda çevre duyarlılığı bilincinin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Minik Larin'in bu konudaki hassasiyeti bizlere hem mutluluk hem de gurur verdi" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Günel, çevre dostu minik Larin'in isteğini yerine getirdi
Başkan Günel, çevre dostu minik Larin'in isteğini yerine getirdi

geri dönüşüm, Ömer Günel, Kuşadası, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Günel, çevre dostu minik Larin'in isteğini yerine getirdi - Son Dakika


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