Başkan Günel Davutlar'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kentin sorunlarını yerinde incelemek ve çözüm önerileri geliştirmek için Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretlerin son durağı Davutlar Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Davutlar'ın alt ve üst yapı sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Mobil Ofis Hizmet Aracı'nın son durağı Davutlar Mahallesi oldu. Bölgeden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Funda Şenol ile birlikte sorunlu alanları dolaşan Başkan Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nin sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Başkan Ömer Günel daha sonra mahallede muhtarı Erol Yağcıoğlu ile bir araya geldi.

Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu'ndan bölgenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Burası Kuşadası'nın en büyük mahallelerinden birisi. Özellikle yaz sezonunda nüfusu il dışından gelen ziyaretçiler ile birlikte 2-3 katına çıkıyor. Uzun yıllardır bölgede yaşanan alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmaya başladık. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 milyon TL yatırımla Davutlar TM3 terfi merkezi bitirilerek vatandaşların hizmetine açıldı. Ayrıca Davutlar-Güzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı işinde, TM3 terfi merkezine bağlı kanalizasyon altyapı şebeke-kollektör hatları ve elektromekanik işleri de tamamlandı. Proje kapsamında 154 km kanalizasyon hattı, 2 bin 755 adet muayene bacası, 3 bin 947 adet parsel bacası ve 16 bin 518 metre parsel bağlantısı yapıldı. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce de yolların sıcak asfalt ile kaplanması devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 gün boyunca merkezde detaylı temizlik çalışması yaptı. Bu hafta da diğer cadde ve sokaklar temizlenecek. Eylül ayında da Davutlar'ın girişinden başlayarak Güzelçamlı Mahallesi'nin çıkışına kadar olan bütün refüjleri yenileyeceğiz" dedi.

Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinden bu yana kentin sorunlarını çok yakından takip ettiğini ifade etti. Başkan Ömer Günel ile birlikte Kuşadası'nın büyük bir değişim içine girdiğini söyleyen Erol Yağcıoğlu, "Davutlar'da Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları sayesinde sorunlarımız hızla çözülüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN