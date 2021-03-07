Başkan Günel'den kadın çalışanlara 8 Mart jesti - Son Dakika

Başkan Günel'den kadın çalışanlara 8 Mart jesti

07.03.2021 15:41
Başkan Günel'den kadın çalışanlara 8 Mart jesti, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın çalışanların bir gün idari izinli sayılacağını söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın çalışanların bir gün idari izinli sayılacağını söyledi. Kuşadası'nın değişimi ve gelişimi için emek veren tüm kadın mesai arkadaşlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Ömer Günel, "Kadın çalışanlarımız gücümüze güç, kentimize güzellik katıyor" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyedeki tüm kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yaparak bir gün idari izin verme kararı aldıklarını belirtti. Kadınların yaşamın her alanında eşit, özgür bireyler olarak var olmalarının önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Kadınlar emekleri ve yaşamı yeniden üretebilme yetenekleri ile toplumumuzun en önemli dinamiklerinin başında geliyor. Sevgi, emek ve üretkenlikleri ile ellerinin değdiği her yeri, her şeyi güzelleştiriyorlar. Sahip oldukları enerji ve bakış açısı ile farklı dünyaların kapılarını aralayarak bizlere yeni perspektifler sunuyorlar. Tüm kadınlar gibi, kentimizin güzelleşmesine büyük bir katkı sunan Kuşadası Belediyesi'nde birlikte çalıştığımız kadın mesai arkadaşlarımız da her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu nedenle kadın çalışanlarımıza 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir gün izin verdik" diyerek kadınların günlerini kutladı. - AYDIN

Başkan Günel'den kadın çalışanlara 8 Mart jesti

Ömer Günel, Kuşadası, Emekçi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel'den kadın çalışanlara 8 Mart jesti - Son Dakika


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