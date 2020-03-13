Başkan Günel'den karayolları işçilerine teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Günel'den karayolları işçilerine teşekkür - Son Dakika

Başkan Günel'den karayolları işçilerine teşekkür

24 dakika önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafıdan, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından çevre yolunun eksiklerini gidermek üzere çalışma yürüten işçilere öğle yemeği ikramında bulundu.

Başkan Günel'den karayolları işçilerine teşekkür, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafıdan, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından çevre yolunun eksiklerini gidermek üzere çalışma yürüten işçilere öğle yemeği ikramında bulundu.


Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Kuşadası çevre yolunun eksiklerini gidermek üzere Şubat ayında başlayan çalışmalar sürerken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isteği üzerine Güvercin Masa personeli tarafından yol yapım ve onarım çalışmalarında görevli işçilere yemek ikramında bulunuldu. Halis Toprak Kavşağı ile Tütüncüler Kavşağı'nda yağmur suyu hattı, menfez ve kaldırım döşeme çalışması yürüten işçiler ikramından dolayı Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak

Son Dakika Haberleri
16:43 Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın
16:42 ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV
16:42 Mardin'de koronavirüse karşı dezenfektasyon
16:42 Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı
16:42 Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Günel'den karayolları işçilerine teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]