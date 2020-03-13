Başkan Günel'den karayolları işçilerine teşekkür - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafıdan, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından çevre yolunun eksiklerini gidermek üzere çalışma yürüten işçilere öğle yemeği ikramında bulundu.



Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Kuşadası çevre yolunun eksiklerini gidermek üzere Şubat ayında başlayan çalışmalar sürerken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isteği üzerine Güvercin Masa personeli tarafından yol yapım ve onarım çalışmalarında görevli işçilere yemek ikramında bulunuldu. Halis Toprak Kavşağı ile Tütüncüler Kavşağı'nda yağmur suyu hattı, menfez ve kaldırım döşeme çalışması yürüten işçiler ikramından dolayı Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN