Başkan Günel'den tek yön açıklaması - Son Dakika
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Başkan Günel'den tek yön açıklaması

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda büyükşehir ve ilçe belediyesinin birlikte planlayarak başlattığı tek yön uygulamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Başkan Günel'den tek yön açıklaması, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda büyükşehir ve ilçe belediyesinin birlikte planlayarak başlattığı tek yön uygulamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Eleştirileri kısır siyaset ürünü olarak değerlendiren Başkan Günel, " Biz bir gece rüyasına yatıp, ertesi sabah uygulama yapanlardan değiliz. Planlı ve programlı çalışmalarımızdan taviz vermemiz söz konusu değil " dedi.

Eleştiriler üzerine yazılı bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " Son günlerde şehrimizde uygulamaya koyduğumuz "Tek Yön" trafik uygulaması hususunda birçok eleştiri ile karşılaşmaktayız. Ancak bazı kesimlerce eleştirilerin halkı yanıltmaya yönelik, gerçeklere ve bilimselliğe aykırı olarak yapılması üzerine bu açıklama tarafımızca zaruri görülmüştür. Öncelikle şunun net olarak bilinmesini isterim ki bizler "Bir gece rüyasına yatıp, ertesi gün hayalini uygulamaya kalkışanlardan" değiliz. Seçim kampanyamız süresince de belirttiğimiz üzere biz kentimizin sorunlarını bilerek ve çözüm projelerini de hazırlayarak bu göreve talip olduk. Siz değerli hemşehrilerimizin takdiri ile de görevi devraldık" dedi.

Başkan Günel, Kuşadası'nda kent trafiğini rahatlatma projesi olarak hayata geçirilen tek yön uygulamasının yaklaşık bir yıldan fazla bir süre bilim insanları tarafından çalışılarak hazırlanan özel bir proje olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: " Öncelikle tek yön uygulamaları için hiçbir kent ve hiçbir uygulama örnek olarak alınamaz. Tabi ki uygulama örnekleri, tecrübeleri değerlendirilebilir. Her kentin dinamikleri ve kent yerleşik dokusu farklıdır. Biz Kuşadası'nda terzi işi bir çalışma yaparak kente uygun bir elbise ürettik. Tek yön trafik uygulamasına örnek verilen kentler ile Kuşadası'nın hiçbir ortak özelliği yoktur. Londra kenti dünya metropollerinden birisidir ve Kuşadası ile bu kenti mukayese etmek ne nüfus ne de kent trafik yönetimi açısından mümkün değildir. Londra'da tek yön uygulaması 1617 yılında başlayan bir uygulamadır. Bodrum kenti de yine Kuşadası ile mukayese edilemez. Bodrum kent merkezinde düşük yoğunluklu bir yapılaşma bulunmaktadır. Kuşadası sahili ve merkezi dokusu 7-8 katlı yaşam ve ticaret aktivitelerinin yoğun olarak oluştuğu bir yerleşimdir. Bu nüfusun hareketliliği ve yine yaz aylarında kente gelen turizm nüfusunun etkisi ile kent merkezi trafik yoğunluğu açısından Bodrum kenti ile mukayese edilemez edilmemelidir. Önemli belirtmek isterim ki projemiz tamamen kentimizin trafik dinamiklerine göre dizayn edilmiştir. Kent trafik dolaşımı nihai durumu öncelikle nasıl olacağı projenin tüm aşamalarında tespit edilmiştir. Mevcutta yapılan tüm çalışmalar ve tasarımlar bu duruma erişmek için yapılmaktadır. Eleştirilere konu olan kademeli geçiş işte bu noktada zaten uygulanmaktadır. Tek yön projesinde bulvar bulvar devreye alınması gibi bir kademelenme asla yapılmaz. Böyle bir durumda kent merkezi bütünü için uygun bir dolaşım planı uygulanması mümkün olamaz. Bütünü görmeden parçalar halinde yapılacak tüm çalışmalar kentimize zarar verecekti. Bu sebeple trafik sirkülasyonu kent merkezindeki dolaşımı sağlayacak şekilde sağlanmıştır.

Projemiz 6 etaptan oluşmaktadır. İlk 3 etap tamamlanmıştır. 4'üncü etap olan Candan Tarhan Bulvarı üzerindeki kavşakların kalıcı düzenlemelerinin yapılması devam etmektedir. 5'inci etap ise Candan Tarhan Bulvarı'nın Gençlik Caddesine kadar çift yönlü trafiğe açılmasıdır ki kalıcı düzenlemeler sonunda yapılacaktır. Kemal Arıkan Caddesi ise sadece yaya trafiğine açık olarak yeniden düzenlenecektir. Projenin son etabı ise Atatürk Bulvarı ve Sahil projesinin kalıcı olarak hayata geçirilmesidir. Bu çalışma ise Turizm sezonu sonrasında yapılacaktır. Böylelikle projemiz tam anlamıyla hayat bulmuş olacaktır " - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:05 Kaynak: İHA


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