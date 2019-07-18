Başkan Günel'den Volkan Konak'a sahnede teşekkür
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, AVM Amfi Tiyatro'da gerçekleşen bir konserle Kuşadalı hayranlarıyla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
Ünlü sanatçı Volkan Konak
, AVM Amfi Tiyatro'da gerçekleşen bir konserle Kuşadalı hayranlarıyla buluştu. Konsere binlerce izleyici ile birlikte Kuşadası
Belediye Başkanı Ömer Günel
de katıldı. Konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Konak'ı tebrik ederek plaket verdi.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek, "Ben de yarı Adalı sayılırım. Burada çok güzel anılarım oldu. Ömer Başkanımla da çok eskiden beri tanışırız. Böyle bir başkanın Kuşadası için büyük şans olduğuna inanıyorum" dedi. Başkan Ömer Günel ise "Volkan Konak bizim ailemizden bir parça. Kendisini Kuşadası'nda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - AYDIN
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