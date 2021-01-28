Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması - Son Dakika

Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması

28.01.2021 14:23

Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması "Bizim için yetki değil Kuşadası'nın menfaatleri ön plandadır" Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yetki hiyerarşisi içerisinde olmadıklarını, sadece Kuşadası'nın menfaatlerini düşündüklerini söyledi.

Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması

"Bizim için yetki değil Kuşadası'nın menfaatleri ön plandadır"

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yetki hiyerarşisi içerisinde olmadıklarını, sadece Kuşadası'nın menfaatlerini düşündüklerini söyledi. Kuşadası'nda yaşanan tüm alt ve üst yapı sorunlarının takipçisi olduklarına dikkat çeken Başkan Günel, "Bugüne kadar hiçbir konu ile ilgili olarak 'yetki ve sorumluluk alanımızda değil' demedik, demeyeceğiz. Kentimizi ve hemşehrilerimizi ilgilendiren tüm sorunları çözmek için gerekeni yapmakla yükümlüyüz" dedi.

Kuşadası'nın gereksiz tartışmalarla ve polemiklerle kaybedecek zamanı olmadığını kaydeden Başkan Ömer Günel, "Kentimiz ile ilgili yapılacak işlerde bizim yetki ve sorumluluk alanımızda değil" şeklinde bir yaklaşım içinde olmadıklarını belirtti. Ortaya çıkan acil durumlara, kurulan acil durum ekipleri ile müdahale ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel "Belediyemiz için öncelikli olan kentimizin sorunlarına en hızlı şekilde müdahale ederek sorunların çözümünün bürokrasiye ve yetki hiyerarşisine takılmasına izin vermemektir. Aksi bir anlayış, süreci uzatmaktan ve o kentin sakinlerinin yaşam kalitesini düşürmekten başka bir işe yaramaz ki Kuşadası'nın böyle bir vakit kaybına asla tahammülü yok" diye konuştu.

Kuşadası'nı tüm sorunları ile birlikte bir bütün olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Ömer Günel şöyle devam etti: "Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek çıktığımız hizmet yolunda bugüne kadar hiçbir konu ile ilgili olarak "yetki ve sorumluluk alanımızda" değil diyerek hemşehrilerimizi başka kurumlara havale etmedik. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde tüm sorunlara anında müdahale ediyoruz. Örneğin geçtiğimiz günlerde sağanak yağışlar sonucunda Karayolları'nın sorumluluğundaki Kuşadası -Söke çevre yolunda biriken çamur ve molozları belediye ekiplerimiz temizledi. Yaşanan alt yapı sorunları ile ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisindeyiz. Ortak yürüttüğümüz çalışmalar ile kentimizin merkezi noktalarında yaşanan alt ve üst yapı sorunlarını büyük oranda çözdük. Kuşadası'nı ilgilendiren tüm sorunların yakından takipçisiyiz ve hiçbir sorunu çözmeden peşini bırakmaya niyetimiz yok. Çünkü bizim için önemli olan Kuşadası'nın ve hemşehrilerimizin menfaatidir."

Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması
Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması
Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması
Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması

Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Günel'den yetki ve sorumluluk açıklaması - Son Dakika


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