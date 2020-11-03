Başkan Günel, emekliye ayrılan çalışanlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, bir ilki gerçekleştirerek belediyede uzun yıllar görev yapıp emekli olan personel için veda yemeği düzenledi. Yemek sonrası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından emekli personele teşekkür plaketi verildi.

Başkan Ömer Günel öncülüğünde ilklerin yaşandığı bir kent olma yolunda hızla ilerleyen Kuşadası'nda, belediyede uzun yıllar görev yapıp emekli olan 58 personel için veda yemeği düzenlendi. Pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek açık alanda yapılan veda yemeğine emekli personelin yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri de katıldı. Zaman zaman duygulu anların da yaşandığı gecenin sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından emekli personele Kuşadası Belediyesi'ne verdikleri hizmetten ötürü teşekkür plaketi verildi.

Belediyeciliği bir hizmet gemisine benzettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu gemi bazı limanlarda duran ve daha sonra tekrar hizmet etmek amacıyla seyahatine devam eden çok büyük bir gemi. Bu gemide çalışanlar, emektar ve vefakar insanlardan oluşuyor. Bu insanlar, çoğu zaman ailesinden ve sevdiklerinden fedakarlık ediyor. Kuşadası Belediyesi olarak bizim de hizmet gemimiz zaman zaman bazı limanlarda mola veriyor. Bazı arkadaşlarımız gemiden iniyor, bazı arkadaşlarımız gemiye biniyor. Ama bu hizmet gemisi hiç durmuyor. İşte sizler de geçici süreyle durduğumuz bir limanda bu hizmet gemisinden indiniz. Çalıştığınız süre boyunca çok güzel işlere imza attınız. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kapımız sizlere her zaman açık olacak. Bütün talepleriniz öncelikli olarak karşılanacak" dedi.

Emekli personel adına konuşan Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler eski Müdürlerinden Muhterem Akın ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e düzenlediği veda yemeği için teşekkür etti. - AYDIN