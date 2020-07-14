Başkan Günel, Güzelçamlı'da 28 yıllık yol sorununu çözüyor - Son Dakika

Başkan Günel, Güzelçamlı'da 28 yıllık yol sorununu çözüyor

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde incelemeye devam eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi ziyaretinde bir ailenin 28 yıllık yol sorununu çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde incelemeye devam eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi ziyaretinde bir ailenin 28 yıllık yol sorununu çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Mobil Ofis Hizmet Aracı'nın son durağı Güzelçamlı Mahallesi oldu. Bölgeden sorumlu Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik, Funda Şenol ve vatandaşlarla birlikte sorunlu alanları dolaşan Başkan Ömer Günel, mahalledeki alt ve üst yapı problemlerinin en yakın zamanda giderileceğini kaydetti. 28 yıldır evlerine giden yolla ilgili sıkıntı yaşayan Güzelçamlı sakini Nesibe ve Cemil Bal Çifti'ni de özel olarak ziyaret eden Başkan Ömer Günel, sorunlarının en kısa sürede giderileceğini ifade etti. Başkan Ömer Günel son olarak Meclis Üyesi Hasan Çelik'in belirlediği problemleri yerinde inceledi.


"Sorunları en yakın zamanda çözeceğiz "


Güzelçamlı Mahallesi'ndeki sorunları yakından takip ettiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kentimizde sıkıntısını dinlemediğimiz hemşehrimiz kalmayacak. Gerekirse tek tek kapılarını çalıp taleplerini yerine getirmek için çözüm yolları arayacağız. Bugün Güzelçamlı mahallemizdeydik. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sorun yaşanan bölgeleri dolaştık. 28 yıldır evlerinin önündeki yolun yapılmasını bekleyen Nesibe ve Cemil Bal çiftini ziyaret ettik. Problemlerini en yakın zamanda çözeceğiz" dedi.


28 yıldır yapılamayan yol yapılacak


Güzelçamlı Mahallesi'nde 28 yıldır yaşadıklarını ifade eden Cemil Bal, "Evimizin önündeki yolu yaptırmak için her kuruma başvurmamıza rağmen sonuç alamadık. Sürekli toz, toprak solumak zorunda kalıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, evimize kadar gelerek sorunumuzu çözeceğini belirtti. Kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN

Hasan Çelik, Ömer Günel, Güzelçamlı, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, Güzelçamlı'da 28 yıllık yol sorununu çözüyor - Son Dakika
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