Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi

08.03.2021 12:23
Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi, System.String[]

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi'ne yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi'ne yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kuşadası'nın tüm mahalleleri gibi Güzelçamlı'nın da büyük bir değişim süreci yaşadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından sürdürülen çalışmalar sayesinde alt yapı ve içme suyu sorunu çözülecek olan Güzelçamlı Mahallesi, tamamen sorunsuz bir bölge haline gelecek" dedi.

Kuşadası'nın tüm mahallelerini belirli aralıklarla ziyaret edip yaşanan sorunları yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Soğucak ve İkiçeşmelik mahallelerinin ardından bu kez de Güzelçamlı Mahallesi sakinleriyle buluştu. İlk olarak Güzelçamlı Mahallesi Muhtarı Remzi Atıcı'yı ziyaret eden Başkan Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Batçıoğlu, Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik, Volkan Alkış ile İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim eşlik etti. Muhtarlık ziyaretinde vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi'nin Kuşadası için çok önemli bir bölge olduğunu belirtti.

Alt yapı ve içme suyu sorunu çözülecek

Güzelçamlı'ya ciddi bir yatırım yaptıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel "İki yıl içerisinde bölgede 240 bin metrekarelik yol çalışması gerçekleştirdik. Parkları ve yeşil alanları yenileyerek turizm kentine yakışır bir görünüme kavuşturduk. Balıkçı Barınağı'nın yollarını da yenileyeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından projelendirilen ve ihale aşamasında olan çalışma ile de Güzelçamlı'nın alt yapı sorunu en kısa süre içerisinde çözülecek. Öte yandan merkezi hükümet ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen Sarıçay Barajı projesi tamamlandığında tüm Kuşadası ile birlikte Güzelçamlı Mahallesi'nin içme suyu sorunu da çözüme kavuşacak. Böylece Güzelçamlı Mahallemiz tamamen sorunsuz bir bölge haline gelecek" dedi.

Esnafa yenileme müjdesi

Muhtarlık ziyaretinin ardından Demokrasi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Başkan Ömer Günel, esnafla sohbet etti. Güzelçamlı çarşısının yollarının ve ışıklandırmasının yenileneceğini müjdeleyen Başkan Ömer Günel, normalleşme sürecinin pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa hayırlı olması temennisinde bulundu. Korona virüs tedbirlerine uymanın önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, tüm esnafa bol kazanç diledi.

ADD ziyareti

Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Güzelçamlı Şubesi'ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel, Şube Başkanı Sait Güngör Elgin ve dernek üyeleri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgi aktardı.

"İşbirliği ve uyum hizmete dönüşüyor"

Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kentin sorunlarını çok yakından takip ettiğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin iş birliği içerisinde çalışmasından doğan uyumun kente hizmet olarak geri döndüğünü belirten Atıcı, "Güzelçamlı çok uzun yıllar yatırımdan mahrum kaldı. Ancak bu durum Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından değişti. Güzelçamlı Mahallemiz, her iki belediyenin uyumlu çalışması sayesinde altın çağını yaşıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi
Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi

Ömer Günel, Güzelçamlı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, Güzelçamlı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika


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