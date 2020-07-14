Başkan Günel, "Güzelçamlı'nın tüm sorunlarına köklü çözümler üreteceğiz " - Son Dakika

Başkan Günel, "Güzelçamlı'nın tüm sorunlarına köklü çözümler üreteceğiz "

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zeus Mağarası yanındaki piknik alanında Güzelçamlı Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zeus Mağarası yanındaki piknik alanında Güzelçamlı Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel, önümüzdeki süreçte bölgenin alt ve üst yapı sorunlarının çözülmesi için ciddi bir yatırım planlandığını belirtti.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin farklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Zeus Mağarası yanındaki piknik alanında vatandaşlarla buluşan Başkan Ömer Günel'e Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik, Volkan Alkış, Özgün Limoncu ve birim müdürleri eşlik etti. Bölge halkının sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Başkan Ömer Günel, mahallede yaşanan problemlere köklü çözümler üretmek için ciddi mesai harcadıklarını ifade etti.

"Bölgenin çehresi değişecek "

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Güzelçamlı Mahallesi ve çevresinde yaşanan alt ve üst yapı problemlerini çözmek için projeler ürettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Güzelçamlı çok önemsediğimiz bir bölge. Doğal güzellikleri dünya çapında ün yapmış önemli bir yerleşim. Bu bölgeye yatırım yapmak için Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ciddi projeler üretiyoruz. Alt ve üst yapı problemlerini çözmek önceliğimiz. Geçtiğimiz yaz, mahallenin sahil kesiminde ciddi yol çalışması yaptık. Çalışmalarımız bu sezon da devam edecek. Kötü durumda olan park ve yeşil alanlarda da yenileme çalışması yürüteceğiz. Bizim en büyük hedefimiz vatandaşımızı mutlu etmek. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin olun Güzelçamlı'nın çehresi değişecek" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Güzelçamlı, Kuşadası, Zeus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, 'Güzelçamlı'nın tüm sorunlarına köklü çözümler üreteceğiz ' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:51 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
15:51
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
15:36
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 16:16:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Günel, "Güzelçamlı'nın tüm sorunlarına köklü çözümler üreteceğiz " - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]