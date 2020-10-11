Başkan Günel, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Günel, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

11.10.2020 09:32
Başkan Günel, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygugül Günel ile birlikte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygugül Günel ile birlikte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Tatlıses, Başkan Ömer Günel'in ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle isminden sıklıkla söz ettiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halkın sevgilisi, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile buluştu. Başkan Ömer Günel'e ziyaretinde eşi Duygugül Günel, Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer ve KUSAV Başkanı Levent Köylü eşlik etti. Geçmiş yıllarda Kuşadası'na ciddi yatırımlar yapmış olan Tatlıses, Başkan Ömer Günel ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Kuşadası Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Sıklıkla ziyaret ettiğim bir kent. Siz değerli başkanıyla bir araya gelmek beni çok mutlu etti" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Tatlıses'in Türk müziğine büyük katkısı olan önemli bir sanatçı olduğuna dikkat çekerek " Sizinle bir arada olmak bizim için çok önemli. Yaptığınız işlerle tüm dünyaya isminizi duyurmuş değerli bir sanatçısınız. Önümüzdeki günlerde televizyon ekranlarına tekrardan dönecek olan İbo Show'u heyecanla bekliyoruz. Programınızı geçmiş yıllarda olduğu gibi Kuşadası'nda da çekmenizi istiyoruz. Sizinle en kısa süre içerisinde tekrardan bir araya gelmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Günel, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

İbrahim Tatlıses, Ömer Günel, Kuşadası, Sanatçı, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Başkan Günel, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti - Son Dakika Magazin

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