Son Dakika Haberleri: Başkan Günel'in mobil ofisinin 5.durağı Nazilli Pazarı oldu
Son Dakika Güncel Başkan Günel'in mobil ofisinin 5.durağı Nazilli Pazarı oldu

Başkan Günel'in mobil ofisinin 5.durağı Nazilli Pazarı oldu

1 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in "Bir Belediye Başkanının makamı sokaklardır" sloganı ile başlattığı mobil ofis uygulamasında beşinci durağı Nazilli Pazarı oldu.

Başkan Günel'in mobil ofisinin 5.durağı Nazilli Pazarı oldu, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in "Bir Belediye Başkanının makamı sokaklardır" sloganı ile başlattığı mobil ofis uygulamasında beşinci durağı Nazilli Pazarı oldu.


Davutlar yolu üzerinde kurulu olan Nazilli Pazarını ziyaret eden Ömer Günel, burada pazar esnafının sorunlarını dinledi. Pazar yerinin alt yapı sorunlarının kış gelmeden giderileceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Nazilli Pazarı bizim en önemli semt pazarlarımızdan biri. İşletmesi belediye iştirakimiz ARYA A.Ş tarafından yapılmaktadır. Buradaki alt yapı sorunlarını yerinde incelemek üzere pazarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın isteği üzerine pazar yerinde bulunan bazı alanları daha işlevsel hale getirmek için düzenlemeler yapacağız. Mevcutta atıl olarak bulunan bazı alanları da ticari kapasitenin artırılması için yeniden düzenliyoruz. Nazilli Pazarı Kuşadası'nın değerlerinden biridir. Pazarımız da 210 tezgahımız var. Bu tezgahlarımızı işleten 130 esnafımız bulunuyor. Yılın 10 ayı açık olan pazarımız bölge ekonomisi açısından da önemli bir değer. Nazilli Pazarı'nın diğer bir özelliği de özellikle yaz aylarında çevre il ve ilçelerden alışveriş için tercih edilen bir halk pazarı olmasıdır. Tekstilden aksesuara, oyuncaktan hediyelik eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde hizmet veren bu pazarımız 7 den 70'e yerli ve yabancı turistlerin de alışveriş noktasıdır. Bu özellikleri taşıyan pazarımızı ARYA A.Ş yönetiminde daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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