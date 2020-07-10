Başkan Günel, İzmir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Başkan Günel, İzmir'de ziyaretlerde bulundu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz ay İzmir'e atanan Aydın eski Valisi Yavuz Selim Köşger ile Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Çobanoğlu'nu ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz ay İzmir'e atanan Aydın eski Valisi Yavuz Selim Köşger ile Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Çobanoğlu'nu ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çeşitli bürokratik temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gitti. Başkan Ömer Günel, ilk olarak geçtiğimiz ay İzmir Valisi olarak atanan Aydın eski Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Vali Köşger'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ömer Günel "Valimiz Yavuz Selim Köşger gibi deneyimli bir isimle bir yılı aşkın bir süre birlikte çalışma şansı yakalamış olmak bizler açısından büyük mutluluk verici. Kendisi Aydın'da görev yaptığı süre içerisinde kentimiz için önemli karar ve projelere imza atmış bir kişidir. Sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimi bundan böyle İzmir için kullanacaktır" dedi. Vali Yavuz Selim Köşger ise nazik ziyaretinden dolayı Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.


Başkan Ömer Günel, Vali Yavuz Selim Köşger'in ardından Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürü iken Mart ayında Karayolları 2. Bölge Müdürü olarak atanan Arif Çobanoğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kuşadası Çevre Yolu ile ilgili sorunların da ele alındığı ziyarette Başkan Ömer Günel, Çobanoğlu'na Çevre Yolu'nun sorunlarının giderilmesi ile ilgili olarak verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Selim Köşger, Ömer Günel, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, İzmir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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