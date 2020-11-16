Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı - Son Dakika

Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı

16.11.2020 15:20
Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelinde eşzamanlı olarak yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent genelinde eşzamanlı olarak yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Kuşadası Belediyesi olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ömer Günel "Kuşadası'nı yeniden tasarlayarak 2021 sezonuna ve aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından şehir merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve denetleyen Başkan Ömer Günel, "Büyük umut ve beklentilerle girdiğimiz 2020 yılı, ne yazık ki pandemi ve depremler gölgesinde geçti. Yaşadığımız bu zorlu süreçte hizmetlerimizi kesintiye uğratmadık. Kuşadası Belediyesi olarak yaşadığımız felaket ve olumsuzlukları mazeret olarak kullanmak ve bu zorlukların arkasına sığınmak yerine kentimizi 2021 yılına hazırlamak için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Pandemi kısıtlamaları dönemini, Kuşadası Belediyesi olarak hizmet dönemine dönüştürdük. Hemşehrilerimiz için daha modern, estetik ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak amacıyla gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Devam eden ve yakında başlayacak projelerimiz ile kentimizi aydınlık bir geleceğe taşıyacağız. Türkmen Mahallesi'nde başlamış olduğumuz alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını tamamladık. Balıkçılar Meydanımızı ve Kemal Arıkan Caddesi'ni yeniden düzenleyerek kentimiz için yeni bir çekim ve cazibe merkezi haline getirdik. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak mahallelerimizde yenileme çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük. Bir yandan Eski İkiçeşmelik olarak anılan bölgemizdeki çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürürken, bir yandan da turistik çarşılarımızı yenileme çalışmalarını başlattık " dedi.

"Sahil projesi yakında start alıyor"

Kuşadası sahil projesinin de start alacağını kaydeden Başkan Günel, " Yakında başlayacak "Yeni Sahil Bandı" projemiz ile kentimiz özlenen modern turizm kenti kimliğine kavuşacak. Yaşanan tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen, gelecek güzel günlere olan inancımızı hiç kaybetmiyoruz. 2020 yılında yaşanan "kayıp zamanı" telafi etmek için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini çok iyi biliyor ve planlamalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Kuşadası'nı yeniden tasarlayarak 2021 sezonuna ve aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Bu süreçte bizlere inanan, güvenen, varlıkları ve destekleri ile moral, motivasyon ve enerjimizi arttıran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, tereddüt yaşayan hemşehrilerimizden ise sabırlı olmalarını özellikle rica ediyorum. Güzel bir gelecek ve güçlü bir Kuşadası yaratma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz " diye konuştu. - AYDIN

Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı
Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı
Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı
Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı
Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı
Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı
Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Felaket, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı - Son Dakika


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