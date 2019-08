Başkan Günel; "Kuşadası turizmine darbe vurmak için her yolu deniyorlar"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel siyasi hesap peşinde koşan bir grubun, siyasi ikbal ve beklentileri için Kuşadası esnafının ve halkının ekmeğiyle oynadığını söyledi.

Kuşadası arıtma tesisi ile ilgili tartışmaların ardından bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası'nda sözüm ona siyaset yapıyoruz diyenler, Kuşadası esnafının ve halkının ekmeğiyle oynamayı marifet sayanla, o malum yalan haber kanalını bugün bir kez daha bizzat Kuşadası'na çağırarak, turizmin en yoğun olduğu dönemde yerli ve yabancı turistleri Kuşadası'ndan kaçırabilmek için resmen teşebbüste bulunmuşlardır. Geçici bir sorunu, sanki her gün yaşanıyormuş gibi televizyon kanallarında anlatma ve canlı yayınlarda boy gösterme merakı, kendilerini de var eden Kuşadası'na ihanettir" dedi.



Turizmde yaşanan sorunlara da değinen Başkan Günel, " Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, Türk turizmini ve paralelinde de Kuşadası turizmini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemektedir. Kruvaziyer turizminin başkenti sayılan ve geçmişte yılda 500'ü aşkın gemi seferine ev sahipliği yapan limanımız uluslararası ilişkilerdeki tutarsızlıklar ve yanlış ekonomik politikalar nedeniyle dev transatlantiklerin ve zengin turistlerin uğramadığı bir liman haline gelmiştir. Ulusal Yargı Ağı (UYAP) verilerine göre, İcra ve İflas Dairelerine, 1 Ocak -22 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam 5 milyon 487 bin 546 icra ve iflas dosyası gelirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında artış kaydedildi. Bu yılın ilk beş ayında 724 bin 831 vatandaş tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu (ya da her ikisini birden) ödeyemediği için bankalar tarafından kara listeye alındı ve icra takibi başlatıldı. Açıklanan kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, bir yılda kapanan şirket sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 21 artış gösterdi. Özetle yürütülen ekonomik politikalar nedeniyle turizm dibe vurmuştur ve ülke ekonomisi için tehlike canları çalmaya devam etmektedir. Limanımıza gemi gelmemekte, çarşılar kan ağlamaya, esnafımız kepenk kapatmaya devam etmektedir " diye konuştu.



Turizmde yaşanan sorunların çözümü için hiçbir adım atmayanların en küçük bir olumsuzlukta feryat etmesine tepki gösteren Başkan Güne, sözlerini şöyle sürdürdü: " Tüm bu gerçekler ışığında kılını kıpırdatmayanlar, çöken ekonomik sistemin, yanlış turizm politikalarının, gelmeyen gemilerin, kapanan işyerlerinin, icralık olan esnafın hesabını veremeyenler, tam da turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde temcit pilavı gibi Kuşadası'nın 50 yıllık sorununu ısıtıp ısıtıp gündeme getirme sorumsuzluğu içine giriyorlar. Görevde oldukları dönemlerde Kuşadası'nın altyapı sorunlarının çözümü için tek adım atmayanların, Kuşadası'nın geleceği için bir çivi bile çakmayanların bugün 4 aylık bir yönetime karşı konuşacağı tek kelime dahi yoktur. Bizler Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde ve kapsamlı bir planlama ile Kuşadası'nın kangren haline gelmiş sorunlarını çözmek için yola koyulduk ve bu sorunları köklü ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Siyasi ikballeri ve hırsları için Kuşadası'na ihanet etmekten ve Kuşadası turizmine darbe vurmaktan zerre çekinmeyen bu malum zihniyeti, en küçük yağmurda göle dönen ve turizm sezonunda bile zifiri karanlığa mahkum bırakılan çevre yoluna davet ediyorum. Kuşadası'na hizmet etmek ve sorunların çözümüne katkı koymak istiyorlarsa bu yiğitliklerini 6 yıldır bitirilemeyen, otları bile temizlenmeyen çevre yolunda göstermelerini bekliyorum. Yalan haber yapabilmek için her fırsatta Kuşadası'na davet etmek için çırpındıkları malum haber kanallarını alıp oralarda gerçek röportaj versinler. Kuşadası plajlarında temiz çevrenin sembolü 22 adet Mavi Bayrak sallanmaktadır. Kuşadası sahilleri, Mavi Bayrak sayımızı korumak ve daha da arttırmak için Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile uluslararası standartlara uygun şekilde temizlenmektedir. Sahillerimiz Mavi Bayrak kriterlerinin tümüne uygundur ve tertemizdir. Ne yazık ki, turizm kentinde yaşayarak turizm danışmanı olunmuyor. Boş ve süslü laflar yerine icraat gösterme zamanıdır. İller Bankası payının bile yüzde 30 kesintiyle ödenmesi bizi Kuşadası aşkı için girdiğimiz hizmet yolundan geri döndüremeyecektir. Turizm sezonunun bitiminden itibaren Kuşadası'nın 50 yıllık hizmetsizlik ve yatırımsızlık dönemi sona erecektir. Kuşadası halkının ve Kuşadası turizminin özlemle beklediği yatırımlar sırayla devreye girecektir.O malum zihniyet bu hizmet ve yatırım hamlesine hazır mı, değil mi? Gerçek yüzlerini de o zaman göreceğiz. Herkesin bilmesini istiyorum ki, Kuşadası'nın ihanete değil, hizmet ve yatırıma ihtiyacı vardır. Kuşadası'nı turizm sezonunun ortasında ele güne rezil etmeye çalışanları Kuşadası halkı ve esnafı hiçbir zaman unutmayacaktır " - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

