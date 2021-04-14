Başkan Günel, "Meclis üyesi arkadaşlarımız bir gezi yaparak, hizmetleri yerinde görsünler" - Son Dakika

Başkan Günel, "Meclis üyesi arkadaşlarımız bir gezi yaparak, hizmetleri yerinde görsünler"

14.04.2021 09:51
Başkan Günel,

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen 2020 Faaliyet Raporu ile ilgili konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bazı hizmetleri videolara, kitapçıklara sığdırmak kolay değil.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen 2020 Faaliyet Raporu ile ilgili konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bazı hizmetleri videolara, kitapçıklara sığdırmak kolay değil. Meclis üyesi arkadaşlarımız bir gezi yaparak yaşama geçirilen hizmetleri yerinde görsünler, vatandaşlarımızın memnuniyetini bizzat kendileri değerlendirsinler" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda 2020 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet ve denetim raporları ile ilgili olarak eleştiride bulunan AK Partili Meclis Üyesi Neşe Menderes'e yanıt ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi.

Faaliyet raporu ile ilgili olarak söz alan Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve ekibine teşekkür ederek "Bilindiği üzere 2020 yılı sadece ülkemizde değil tüm dünyada pandemi ile mücadele halinde geçmiş ve buna bağlı olarak ekonomik olarak büyük bir durgunluk yaşanmıştır. Ancak bu durgunluğa rağmen Büyükşehir Belediyemizin yatırım ve hizmetleri hız kesmeden devam etmiştir. Faaliyet raporunda ve sunumda gördüğümüz, ayrıca bu şehrin bir vatandaşı olarak bizzat şahit olduğum üzere hizmet ve yatırımlar katlanarak devam etmiştir" dedi.

"Hizmetleri anlamak isteyenlere gezi düzenlenebilir"

Bazı hizmetleri videolara, kitapçıklara sığdırmanın çok kolay olmadığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Benim bu konuda bir önerim var. Meclis üyesi arkadaşlarımız, mümkünse Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Büyükşehir bürokratlarımızın talimatıyla bir gezi planlasınlar ve yapılan hizmetleri yerinde görsünler. Vatandaşlarımızın memnuniyetini bizzat kendileri değerlendirsinler. Biz Kuşadası'nda bunu iki kez yaptık fakat maalesef muhalefet meclis üyesi arkadaşlarımız bu geziye katılmadılar. Ben sizin böyle bir gezi talep etmenizi tavsiye ederim. Böylece burada soyut eleştiri yapmak yerine yapılan çalışmaları somut olarak görme ve o şekilde değerlendirme şansı yakalarsınız" diye konuştu. AK Partili Meclis Üyesi Neşe Menderes'in Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili olarak yaptığı eleştirilere de yanıt veren Başkan Ömer Günel, "Denetim Komisyonunda AK Partili meclis üyeleri de bulunuyor. Bu durumda kendi arkadaşlarınızı da eleştirmiş oldunuz" dedi.

"2020 yılında da örnek belediyecilik anlayışı"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında da örnek bir belediyecilik anlayışına imza attığını vurgulayan Başkan Ömer Günel şöyle konuştu; "Büyükşehir Belediyemizin kentimizde yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılayan örnek belediyecilik anlayışı ile sürdürülebilir, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hizmetleri kapsamında 2020 yılında da şehrimizin her köşesinde yatırımlar yaptığı görülmüştür. Kentimize yeni bir çehre kazandıracak olan toplam 177 bin metrekare büyüklüğe sahip Aydın Tekstil Alanının restorasyonu buna örnektir. Yatırım tamamlandığında bu alan Ege Bölgesi'nin cazibe merkezi haline gelecektir. Bunun yanında Kuşadası merkezinde 10 bin metrekarelik Tariş arazisinde restorasyon çalışmaları başlamış olup proje bitiminde yeşil alanlar, sosyal kültürel alanlar, yer altı otoparkı ve hizmet binası gibi birçok alan vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yol ve alt yapı hamlesi hem merkezde hem de kırsalda 2020 yılında da hız kesmeden devam etmiştir. Yapılan 21 bin milyon 700 bin yola ilave olarak 2 buçuk milyon metrekare yeni yol yapılmış, alt yapının da yenilenmesi ile birlikte şehrimizin daha da modern bir hale gelmesi için önemli adımlar atılmıştır. Öte yandan Otizm Merkezi yapılarak özel eğitime gereksinim duyan otizmli evlatlarımıza hizmet verilmeye başlanmıştır. Çocuklarımızın eğitimi için Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde kreş yapımı tamamlanmıştır. Didim'de balıkçı teknelerinin barınması amacıyla Mavişehir Halk Marinası açılmıştır. Bunların yanı sıra tarımsal kalkınmanın önünü açarak binlerce ailenin ekonomik değer yaratmasına katkıda bulunmuştur. Üreticiye destek, tüketiciye hizmet anlayışı ile yola çıkılan Ege Et ile hem besicimize destek sağlanırken hem de geniş ürün portföyü ile halkımızın beklentilerine cevap verilmiştir. Ege Et mağazalarında kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlere yer verilerek yerel ekonomiye katkı sağlanmıştır. Bunların yanında kültürel miras korunmuş, bölge turizmine katkı yapılmıştır."

"Pandemi ile mücadelede farkını ortaya koydu"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışması, maske üretimi ve sosyal yardımlar ile pandemi ile mücadelede de farkını ortaya koyduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketleri 'Halk ister, Büyükşehir yapar' prensibi ile 2020 yılında da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermiştir. Şehrimizin büyüdüğünü ve geliştiğini görmenin haklı gururunu ve mutluluğunu bizlere yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen bürokratlarımıza, emekçi personellerimize ve değerli meclis üyelerimize şahsım ve grubum adına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Günel, Meclis üyesi arkadaşlarımız bir gezi yaparak, hizmetleri yerinde görsünler
Başkan Günel, Meclis üyesi arkadaşlarımız bir gezi yaparak, hizmetleri yerinde görsünler
Başkan Günel, Meclis üyesi arkadaşlarımız bir gezi yaparak, hizmetleri yerinde görsünler

Büyükşehir Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Günel, 'Meclis üyesi arkadaşlarımız bir gezi yaparak, hizmetleri yerinde görsünler' - Son Dakika Ekonomi


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