Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde çözüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde çözüyor - Son Dakika

Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde çözüyor

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde incelemeye devam ediyor.

Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde çözüyor, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Soğucak Mahallesi ve Kuşadası kent merkezini dolaşan Başkan Ömer Günel, sorunlara yerinde çözüm aradı.


Sabah mesaisini Soğucak Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinlemeye ayıran Başkan Ömer Günel, öğleden sonra Kuşadası kent merkezinde yaşanan sorunları yerinde inceledi. Soğucak Mahallesi sakinleri ile birlikte sorun yaşanan bölgeleri dolaşan Başkan Ömer Günel mahallede yaşanan alt yapı ve üst yapı sorunlarının en yakın zamanda giderileceğini kaydetti. Soğucak Ortaokulu'nu da ziyaret eden Başkan Ömer Günel, öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.


Başkan Ömer Günel, öğleden sonra mesaisine Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenleme çalışması yürütülen Balıkçılar Meydanı'nda başladı. Düzenleme hakkında bölge esnafını bilgilendiren Başkan Ömer Günel, Kuşadası Balıkçılar Meydanı'nın modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Belediye Başkanı Ömer Günel, balıkçılar meydanının ardından Barbaros Hayrettin Paşa, Sağlık ve Kahramanlar caddelerini dolaşarak yaşanan alt yapı ve üst yapı aksaklıklarını yerinde inceledi.


Kuşadası kent merkezini yaz turizm sezonuna hazırlamak için tüm ekipleriyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel "Kuşadası bizim dönemimizde bugüne kadar almadığı hizmeti alacak. Bizim tek amacımız kentimizi hak ettiği yere taşımak. Tüm ekiplerimizle birlikte bu amaç uğruna gece gündüz demeden çalışıyoruz. Önümüzdeki yaz turizm sezonuna kadar kentimizin çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz. Aydın Büyük Şehir Belediyesi ekipleri de tüm güçleriyle yanımızdalar. Seçim döneminde de vadettiğimiz gibi güçlü bir Kuşadası ve güzel bir geleceği hep birlikte oluşturacağız" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Soğucak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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