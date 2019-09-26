Başkan Günel, mobil ofis ile vatandaşın ayağına gidiyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile 1 günde ilçede 4 mahalleyi ziyaret etti. Mobil Belediyecilik hizmeti ile vatandaşların sorunlarını bire bir dinlemeyi ve sorunlara yerinde çözüm üretmeyi hedefleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, mobil ofisi ile ilk gün rotaları Kadınlar Denizi, Güzelçamlı, Davutlar ve Soğucak mahalleleri oldu.



Sabah kahvaltısında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Plaj Taksi Durağı'nın şoförleriyle buluşan Başkan Ömer Günel, öğleden sonra mesaisini Güzelçamlı, Davutlar ve Soğucak mahallerine ayırdı. Güzelçamlı Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nı sorunsuz bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.



Başkan Ömer Günel, yol yapım çalışmalarını inceledikten sonra 1996 yılında görevi başındayken Bingöl'de şehit olan Şehit Sunay Civan'ın Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasını ziyaret etti. Ülkenin huzuru ve vatanın bütünlüğü için canlarından vazgeçen tüm şehitleri saygıyla andıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Sizler bu vatanı korumak adına canını feda eden kahraman bir askerimizin ailesisiniz. Böylesi önemli bir bedeli ödemiş olan sizleri ziyaret etmek ellerinizi öpmek bizim için büyük bir onurdur. Silahların sustuğu hiçbir yurttaşın terörle, kavgayla ölmediği güzel günlerin biran evvel gelmesini istiyoruz" dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Şehit Sunay Civan'ın ailesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Güzelçamlı sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ömer Günel'in Güzelçamlı Sahili'nde gerçekleştirdiği buluşmaya 1989-1999 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı yapan Ali Marım'da katıldı. Başkan Ömer Günel'i çalışmalarından dolayı tebrik eden Marım, Kuşadası'nın daha güzel bir kent olmaya başladığını ifade etti.



Başkan Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi ziyaretinin ardından Davutlar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Saka Parkı ve Kuşadası Belediyesi'ne ait düğün salonu ile sosyal tesisleri dolaştı. Başkan Ömer Günel'in Mobil Ofisi'nin son rotası ise Soğucak Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel, Soğucak Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi. - AYDIN