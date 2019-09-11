Son Dakika Haberleri: Başkan Günel, Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Günel, Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı

1 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı.

Başkan Günel, Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı.


Kuşadası Cemevi'nde düzenlenen Matem Orucu'nun onuncu iftarında Başkan Ömer Günel'e, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İyi Parti İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak, Özgür Batçıoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.


Alevi yurttaşların Matem Orucu İftarı'na eşlik etmekten onur duyduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Türkiye mozaiğinin önemli parçalarından olan Alevi yurttaşlarımız için büyük önem arz eden böyle bir güne dahil olmak istedik. Kerbela'dan yakın geçmişimize kadar yaşanan acıların bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimiz. Alevi yurttaşlarımızın her zaman yanındayız. İnançlarına ve ibadetlerine saygımız sonsuz. Sofralarını bizlere açtıkları için Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Yönetimine teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Muharrem Ayı, Hacı Bektaş, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: AYM'den Wikipedia hamlesi: Yasak genel kurula sevk edildi
Gündem olan dava sonrası Berkay'dan Arda Turan'a zehir zemberek sözler 30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı, hayata geçirdiği projede ilk sertifikaları verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:09:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Günel, Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]