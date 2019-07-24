Başkan Günel, Nusaybinli terör mağduru çocukları ağırladı
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Başkan Günel, Nusaybinli terör mağduru çocukları ağırladıAYDIN - Mardin Valiliği Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından ağırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:01 Kaynak: İHA
Başkan Günel, Nusaybinli terör mağduru çocukları ağırladı
AYDIN - Mardin
Valiliği Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri Kuşadası
Belediye Başkanı Ömer Günel
tarafından ağırlandı.Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ömer Günel ile Nusaybinli öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ömer Günel'i Nusaybin'e davet eden öğrenciler yöresel yemek sözü verdiler. Kuşadası Belediyesi
tarafından organize edilen program kapsamında önce Başkan Ömer Günel ile bir araya gelen 7-14 yaş grubu çocuklar daha sonra Kuşadası'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve da Vinci Müzesi'ni gezdi. Başkan Ömer Günel, Nusaybinli çocukları Kuşadası'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Türkiye
'nin her köşesindeki çocuklarımıza eşit fırsatlar sunmalıyız. Bölgenin zor şartları altında büyüyen çocuklarımıza ışık olmalıyız. Bu konuda üstün gayret gösteren Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Şehmuz Ak' a teşekkür ediyorum" dedi.
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